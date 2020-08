Simon Baumgarten hat schon während seiner Karriere als Handball-Profi eifrig an seiner beruflichen Zukunft gebastelt. Mit dem „Bewegungsmuster“ betreibt er ein Personal-Training-Studio in Fellbach. Bereits seit 2015 gibt Baumgarten sowohl im 1:1-Personal-Training als auch im Kleingruppentraining seine Erfahrungen weiter. Wie fast alle Unternehmer, so hat die Coronakrise auch Baumgarten hart getroffen. Doch der 34-Jährige jammert nicht, setzt auf kreative Angebote – und räumt im Supermarkt