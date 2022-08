Der Fußball auf Verbandsebene startet in die Saison

Die Karten werden im Fußball neu gemischt: Nicht nur die Bundesliga startet mit dem Topspiel am Freitagabend (Eintracht Frankfurt gegen Bayern München) in die neue Saison, auch der Fußball auf Verbandsebene beginnt. Los geht's ebenfalls am Freitagabend mit der SG Sonnenhof Großaspach in der Oberliga. Den Abschluss macht am Sonntagnachmittag der SV Kaisersbach zu Hause in der Landesliga gegen Absteiger Crailsheim.

Oberliga. FC Nöttingen - SG Sonnenhof Großaspach (Freitag, 19 Uhr). Zum Auftakt wartet auf die Aspacher mit dem FC Nöttingen direkt ein Brocken. Cheftrainer Laki Sbonias: „Wir müssen offen und ehrlich zugeben, dass wir keine optimale Vorbereitung hatten. Ob einzelne Coronafälle, ausgefallene Testspiele und die Tatsache, dass wir mit nur zwei Vorbereitungsspielen in die Pokalrunde gestartet sind, waren alles Herausforderungen, die es uns natürlich schwierig gemacht haben. Wir haben diese Themen knallhart aufgearbeitet, die Dinge auch beim Namen genannt und ich hatte in den bisherigen Trainingseinheiten in dieser Woche auch das Gefühl, dass wir extrem gut drauf sind und die Jungs einen guten Eindruck machen. Wir werden deshalb top vorbereitet und optimistisch zu unserem ersten Ligaspiel am kommenden Freitag nach Nöttingen fahren.“

Nach dem Abstieg aus der Regionalliga 2017 geht der FC Nöttingen nun in seine sechste Oberliga-Spielzeit. Verstärkt hat sich der dreifache badische Landespokalsieger unter anderem mit einem prominenten Vertreter: Anton Fink. Der Drittliga-Rekordtorschütze (136 Tore) war zuletzt beim SSV Ulm 1846 aktiv und bringt die Erfahrung aus über 400 Zweit- und Drittligaspielen mit nach Nöttingen.

TSG Backnang - 1. Göppinger SV (Samstag, 14 Uhr). Im Kader der TSG Backnang hat sich mit zwölf Abgängen und neun Zugängen einiges getan. Auch Top-Torschütze und Spielertrainer Mario Marinic hat sich zur Sommerpause verabschiedet. Neu an der Seitenlinie David Pfeiffer. Die letzte Saison schloss die TSG Backnang auf Rand drei ab, die seit über fünf Jahrzehnten beste Saison des Vereins. Das Ziel ist nicht unbedingt, diese Platzierung zu wiederholen, sondern sich in der Oberliga weiter zu etablieren. An Offensivkräften mangelt es der Etzwiesenelf nicht, aber eine Figur wie Marinic wird so leicht nicht zu ersetzen sein. Mit leidenschaftlichem und attraktivem Fußball will Pfeiffer durch die Runde kommen. Die erste Aufgabe steht nun vor heimischer Kulisse bevor.

Verbandsliga. TSV Berg - SV Fellbach (Samstag, 15.30). Optimistisch geht der SV Fellbach in die neue Verbandsligasaison. Der Glücksbringer könnte auf der Bank sitzen, schließlich hat der ehemalige Spielertrainer Mario Marinic die TSG Backnang letzte Saison auf den dritten Platz der Oberliga geführt. Dass es auch bei seinem Heimat- und nun wieder aktuellen Verein SV Fellbach ganz gut funktioniert, hat die Mannschaft schon bewiesen: Erst gewann sie die erste Runde im WFV-Pokal mit 5:2 gegen den Landesligisten Pfedelbach und auch der VfB Neckarrems gab sich 1:3 geschlagen. Diese Euphorie wollen die Fellbacher nun mitnehmen in ihr erstes Punktspiel.

Landesliga. TV Oeffingen - SG Oppenweiler-Strümpfelbach (Sonntag, 15 Uhr). Zum Start gibt's direkt ein Rems-Murr-Derby. Und zwar auch gleich für den Neuling, den Aufsteiger aus der Bezirksliga. Die SG Oppenweiler-Strümpfelbach gastiert in Oeffingen und trifft dort auf eine Mannschaft samt Trainer, die Erfahrung in der Liga hat. Zwar hatte das Team einen Umbruch zu verkraften, doch ist sich Trainer Haris Krak sicher, dass seine Oeffinger am Sonntag der Favorit der Partie sind. Das bedeutet keineswegs, dass der Coach dieses Duell unterschätzen wird: „Oppenweiler legt Wert auf guten Fußball und hat eine Mannschaft, die Defizite über den Teamgedanken wettmacht.“ Für Oppenweiler ist es das erste Punktspiel in dieser Liga. Es wird sich zeigen, ob der Neuling direkt Fuß fassen wird oder ob er Zeit braucht, sich an Gegner und den Landesligafußball zu gewöhnen.

TSV Heimerdingen - SV Allmersbach (Sonntag, 15 Uhr). Ganz so prickelnd lief die kurze Vorbereitung für den SV Allmersbach nicht. Und dann bekommt es das Team von Trainer Jan Demmler ausgerechnet gleich zu Beginn der Runde mit dem Verbandsligaabsteiger TSV Heimerdingen zu tun. Ein Brocken, der da gleich zu Beginn vor den Allmersbachern liegt. Doch einschüchtern lassen will sich der SVA sicher nicht, sondern sich auf seine Stärken berufen. Auch wenn der SVA letzte Saison mit einigen Holperern zu kämpfen hatten, hat die Mannschaft eine gute Runde hingelegt, so Demmler. Daran wollen die Allmersbacher nun anknüpfen.

FV Löchgau - SV Breuningsweiler (Sonntag, 15 Uhr). Der SV Breuningsweiler beendete mit Platz sechs die Landesliga 2021/22 als bestes Team des Rems-Murr-Kreises. Und das, obwohl es zehn Spieltage deutlich brenzliger ausgesehen hatte für das Team von Niko Rummel und Tobias Feisthammel. Die Trainer hatten auch nun die Mühe, die neue Mannschaft zu formen. Ältere, erfahrene Spieler haben den SVB verlassen, jüngere sollen die Lücken schließen. Wohl auch deshalb lief es für Breuningsweiler im Pokal noch nicht ganz rund. Doch das soll sich nun gebessert haben, sind sich die Verantwortlichen sicher. Um das erste Punktspiel macht man sich in Breuningsweiler keine Sorgen. Und das, obwohl Löchgau mit zu den Favoriten der Liga gehört.

SV Kaisersbach - TSV Crailsheim (Sonntag, 15.30 Uhr). Mit neuem Trainer in die neue Saison und direkt kommt da ein Verbandsligaabsteiger zu Besuch. Trainer Hakan Keskin weiß, dass das nicht unbedingt ein guter Auftakt werden könnte, gerade weil seine Kaisersbacher Mannschaft noch etwas besser zusammenwachsen muss. Probleme gibt's noch in der Defensive, auch der typische Mittelstürmer fehlt und muss kreativ ersetzt werden. Drei Punkte wären gut fürs Selbstbewusstsein gleich zum Start der Liga. Doch dafür brauchen die Kaisersbacher eventuell auch ein kleines bisschen Glück.