Es ist der große Showdown in der Bundesliga-Gruppe Südost. An diesem Samstag (20. November 2021, 19.30 Uhr) werden die Ringer des ASV Schorndorf im Auswärtskampf versuchen, den Tabellenführer SV Wacker Burghausen vom Thron zu stürzen.

Drei Jahre in Folge holten die Oberbayern den Meisterpokal in die 18.000-Einwohner-Stadt an der österreichischen Grenze. Und auch in dieser Saison ist der SV Wacker wieder auf Meisterkurs.

Sechs Kämpfe, sechs Siege lautet die Bilanz des