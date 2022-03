(twa). In einem spannenden Derby der Fußball-Kreisliga A 1 setzte sich der SV Breuningsweiler II mit 4:2 beim VfR Birkmannsweiler durch. In der Bezirksliga ließ der Zweite SG Schorndorf beim TSV Sulzbach-Laufen einen Punkt liegen und rutschte auf Rang vier ab. Unverändert ist die Situation an der Spitze der Kreisliga A 2.

Bezirksliga. Der Spitzenreiter FSV Waiblingen hat sich erwartungsgemäß mit 3:1 beim abstiegsbedrohten Großen Alexander Backnang durchgesetzt, die SG