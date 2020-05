Keven Schlotterbeck (22), Fußballprofi aus Weinstadt, spielt seine zweite Saison in der 1. Bundesliga. Als Leihspieler des SC Freiburg steht er bis zum Saisonende beim 1. FC Union Berlin unter Vertrag. Unser Mitarbeiter Maximilian Grau kennt Schlotterbeck aus seiner Zeit in der Jugend der TSG Backnang. Er hat sich - noch bevor die Entscheidung zur Weiterführung der Spiele getroffen wurde - mit ihm über seine Erfahrungen in Berlin und Freiburg unterhalten - und erfragt, wie sich Corona au