In einem äußerst zerfahrenen Derby in Nürtingen haben sich die Zweitliga-Handballerinnen des VfL Waiblingen am Dienstagabend (4. Mai 2021) mit 29:24 (11:11) durchgesetzt. Nach so einem deutlichen Erfolg hatte es anders als in der Hinrundenpartie (29:21) lange nicht ausgesehen.

Nein, es war keine Offenbarung, was die Teams in der Theodor-Eisenlohr-Sporthalle boten. Zwar standen beide Abwehrreihen gut, und auch die Torhüterinnen Celina Meißner (VfL, früher Nürtingen) sowie Christine