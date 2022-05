Deutsche A-Jugend-Meisterschaft im Handball: Bittenfelder U 19 ausgeschieden

Nach zwei Niederlagen sind die U-19-Handballer des TV Bittenfeld letztlich verdient aus dem A-Jugend-Meisterschaftsrennen ausgeschieden. Gegen individuell sehr gut besetzte Magdeburger war vor 400 Zuschauern in der Bittenfelder Gemeindehalle nichts mehr zu holen. Nach der 32:40-Hinspielniederlage verlor der TVB das Rückspiel mit 32:38 (11:15).

Fast 14 Minuten benötigten die Bittenfelder zu ihrem zweiten Tor. Dabei musste der TVB noch acht Tore aus dem Hinspiel wettmachen. Eine Aufgabe, die zu diesem Zeitpunkt schon in weite Ferne gerückt schien – und die es auch blieb. Zu nervös agierten die Bittenfelder nach einer langen Saison und einer stressigen Abiturswoche in der Vorbereitung in ihren Abschlüssen.

Individuelle Klasse der Magdeburger

Die Magdeburger spielten ihre Angriffe sehr geduldig und konsequent zu Ende. Der TVB schaffte es in der 22. Minute zwar noch einmal, auf zwei Tore zu verkürzen. Zur Halbzeit musste er aber auf vier Tore abreißen lassen.

In den zweiten 30 Minuten stemmten sich die Bittenfelder zwar nach Kräften gegen die Niederlage. Gegen den Angriff der Gäste war an diesem Tag allerdings kein Mittel gut genug und die Torhüter des TVB mussten ein ums andere Mal hinter sich greifen. Am Ende stand die auch in der Höhe verdiente 32:38-Niederlage und damit das Ausscheiden aus dem Rennen um die deutsche Meisterschaft. Trotzdem gab’s von den wieder zahlreichen Handballbegeisterten viel Beifall für die Leistung des TVB und die herausragende Saison.

TV Bittenfeld: Bauer, Scheiner; Bacani (5), Traub, Uskok (4), Eckert (2/1), Hage (2), König, Mauch (5), Winger (1), Thierauf, Schönemann (4), Lucas (4), Klein (5).

SC Magdeburg: Fiedler, Mohs; Jaidi (1), Schäfer (12), Pfeil, Haake (6/1), Liehr, Drachau (2), Hein (3), Möller (6), Lange (2), Löwen (1), Hertzfeld (2), Hammer (3).