DHB-Pokal: Handballerinnen des VfL Waiblingen verpassen Einzug in dritte Runde

Die Erstliga-Handballerinnen des VfL Waiblingen können sich fortan auf den Abstiegskampf konzentrieren: In der zweiten Runde um den DHB-Pokal war das Team von Trainer Thomas Zeitz beim 24:38 (13:19) gegen die Sport-Union Neckarsulm in der gut besuchten Waiblinger Rundsporthalle klar unterlegen. Überhastete und unpräzise Abschlüsse und die zu zaghafte Deckung machten es dem Favoriten leicht.

Hin und wieder ist mit einem kurzen Blick auf die Statistik ein Spiel rasch erzählt: 31 Fehlwürfe leistete sich der VfL in 60 Minuten, damit ist kein Spiel zu gewinnen. Die überragende Neckarsulmer Torhüterin Valentyna Salamakha brachte es auf eine Quote von 43 Prozent gehaltener Würfe.

Es mangelt an Alternativen

Ein bisschen Hoffnung, das Pokalspiel zumindest eng gestalten zu können, hatte der VfL vor der Partie schon. Schließlich hatte er zum Ligaauftakt gegen Neckarsulm bei der 23:30-Niederlage lange sehr gut mitgehalten. An diesem Samstag indes fehlte es den Waiblingerinnen in fast allen Bereichen, zudem war der Kader geschwächt: Die angeschlagene Torhüterin Celina Meißner fehlte ebenso wie Samira Brand und Julia Herbst. Die routinierte Branka Zec machte im Tor zwar ein ordentliches Spiel, doch auf dem Feld mangelte es mit fortlaufender Spieldauer an Alternativen.

Beide Mannschaften drückten vom Start weg mächtig aufs Gaspedal. Neckarsulm brachte immer wieder die starke Kreisläuferin Sharon Nooitmeer in Position, die der VfL nicht in den Griff bekam. Vorne leistete sich das Heimteam nach dem 3:3 binnen kurzer Zeit eine ganze Reihe von Fehlwürfen, die Gäste zogen locker zum 8:4 davon (11.). Die Auszeit brachte keine Ruhe ins Spiel. Zu hektisch agierte der VfL, suchte auch aus wenig aussichtsreichen Positionen den Torabschluss. Die Torhüterin Valentyna Salamakha hatte oft leichtes Spiel. Ihre Gegenüber Svenja Wunsch machte nach 15 Minuten, beim 7:12-Rückstand, Platz für Branka Zec. Fünf Minuten später indes war der Aufsteiger beim 9:17 bereits aussichtslos im Hintertreffen gegen einen Gegner, der unermüdlich aufs Tempo drückte und von allen Positionen torgefährlich war.

Etwas ins Stocken geriet der Spielfluss der Sport-Union, nachdem der VfL-Coach Thomas Zeitz sein Team in der Abwehr – mit der vorgezogenen Matilda Ehlert – offensiver agieren ließ. Zec parierte den einen oder anderen Wurf, und beim 13:19 war der Rückstand zur Halbzeit wenigstens nicht weiter angewachsen.

Die schlechte Wurfqualität verhindert ein knapperes Ergebnis

Die leise Hoffnung, sich vielleicht noch einmal heranzuschleichen, war allerdings nach zehn Minuten hinüber. Neckarsulm nutzte zwei technische Fehler und vier Fehlwürfe des VfL eiskalt aus und zog auf 24:14 davon. Die Devise für die Waiblingerinnen konnte nur noch lauten, die Sport-Union in ihrem Tatendrang einzubremsen und sich nach Kräften dagegenzustemmen.

Die Wurfquote blieb zwar weiter schlecht und es mangelte vor allem an Durchschlagskraft aus dem Rückraum. Bei der Auszeit beim 17:29 zehn Minuten vor dem Ende standen lediglich zwei Tore aus dem Feld zu Buche in der zweiten Halbzeit. Positiv war, dass der VfL kämpfte.

Am Ende stand die 24:38-Niederlage und das Aus im Pokalwettbewerb. Das ist für den VfL, der den Fokus klar auf der Liga hat, zu verschmerzen. Weiter geht’s am Samstag: Um 18 Uhr kommt der verlustpunktfreie Thüringer HC in die Rundsporthalle. Da gilt’s, noch einmal die Zähne zusammenzubeißen, bevor für den Neuling nach der fünfwöchigen EM-Pause die Saison so richtig startet.

VfL Waiblingen: Zec, Wunsch; Nagler (1), Probst (4/3), Ehlert (3), Klingler, Hammer, Hertha (4), Gisa (2), Henkel, Jäger (2), Pollakowski (4), Eckhardt (4).

Sport-Union Neckarsulm: Salamakha, Wachter; Ihlefeldt (1), Nooitmeer (6), Mann (3), Verbraeken (1), Gomilar Zickero (5), Kücükyldiz (2/2), Gautschi (8), Bruggeman (1/1), Schulze (3), Johanssen (1), Engel (5/1), Moser (2).