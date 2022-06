Die Abstiegsfrage in der Fußball-Landesliga klärt sich am letzten Spieltag

Am vorletzten Spieltag der Fußball-Landesliga hat sich die Lage im Abstiegskampf weiter zugespitzt: Der TSV Schwaikheim und der TSV Schornbach stemmen sich mit Macht gegen den Gang in die Bezirksliga, der SV Allmersbach muss auch noch zittern. Es ist also alles angerichtet für ein dramatisches Liga-Finale.

Oberliga. Den dritten Platz hatte die TSG Backnang schon vor dem letzten Spieltag sicher. Auslaufen lassen hat es das Team von Spielertrainer Mario Marinic aber nicht: Beim bisherigen Tabellenfünften 1. Göppinger SV setzte sich die TSG mit 2:1 durch. Es war der 21. Sieg im 38. Spiel. Mit vier Punkten Vorsprung vor dem Vierten FC Villingen beenden die Backnanger die Saison hinter dem Aufsteiger SGV Freiberg und den Stuttgarter Kickers, die über die Relegationsspiele den Freibergern in die Regionalliga folgen können.

1. Göppinger SV – TSG Backnang 1:2. 0:1 Leon Maier (5.), 0:2 Mert Tasdelen (30.), 1:2 Tim Schraml (85.).

Verbandsliga. Fünf Tore in 32 Minuten: Der SV Fellbach deklassierte in seinem letzten Auswärtsspiel das Schlusslicht VfB Neckarrems mit 6:1 und hat sich damit auf den achten Platz geschoben. Den gilt’s im letzten Spiel zu Hause zu verteidigen vor den lauernden TSG Tübingen und VfL Pfullingen. Die Aufgabe indes könnte schwieriger kaum sein: Es gastiert der Tabellenführer FSV Hollenbach. Mit drei Punkten Vorsprung, aber der schlechteren Tordifferenz gegenüber dem FC Holzhausen, hat der FSV den Direktaufstieg noch nicht sicher.

VfB Neckarrems – SV Fellbach 1:6. 0:1 Mikail Arslan (43.), 1:1 Robin Slawig (52.), 1:2 Fabijan Domic (55.), 1:3 Marvin Zimmermann (57.), 1:4 Mika Müller (74.), 1:5 Marvin Zimmermann (81.), 1:6 Aristidis Perhanidis (87.).

Landesliga. Mit den Spfr Schwäbisch Hall steht der Meister und Aufsteiger schon länger fest. Wer in die Bezirksliga absteigen muss, wird sich am letzten Spieltag entscheiden. Mit dem SV Allmersbach, TSV Schwaikheim und TSV Schornbach stecken gleich drei Rems-Murr-Teams mitten drin im Gerangel.

Die Allmersbacher hätten sich mit einem Erfolg in Obersontheim den Nervenkitzel ersparen können. Einen Punkt hielten sie dabei schon in den Händen, kassierten aber gegen den Tabellenvierten in der Nachspielzeit noch den Treffer zum 2:3.

Der TSV Schornbach dagegen nutzte seine Chance auf ein Finale am letzten Spieltag mit dem 3:1-Sieg gegen den bereits vor der Partie abgestiegenen SV Salamander Kornwestheim. Mit einem Blitzstart legte der TSV den Grundstein: Nach sieben Minuten führte er schon mit 2:0.

Das Team der Stunde ist der TSV Schwaikheim. Das 3:2 beim direkten Abstiegskonkurrenten TV Pflugfelden stand bereits zur Halbzeit fest – es war der fünfte Sieg des TSV hintereinander. Tobias Baus köpfte die Schwaikheimer schon nach drei Minuten mit 1:0 in Führung. Den Ausgleich durch Dimitris Karagiannis (14.) beantwortete Pascal Conti zwei Minuten später mit dem 2:1 für den TSV. Der blieb feldüberlegen, Pflugfelden aber gefährlich. In der 35. glich erneut Karagiannis aus. Kurz vor der Halbzeit traf Daniel Klemm zur 3:2-Pausenführung des TSV. Im zweiten Spielabschnitt verlegte sich Schwaikheim aufs Kontern und verteidigte den Vorsprung in der Schlussphase mit dem starken Keeper Lars Lafferton – und in Unterzahl: Erst sah Denis Sekulovic die Gelb-Rote Karte (84.), in der Nachspielzeit musste David Milojkovic mit der Roten Karte vom Feld.

Keinen Sieger gab’s im Derby zwischen dem SV Breuningsweiler und dem TV Oeffingen. Der SVB wird die Spielzeit mindestens als Tabellensechster abschließen – und als bestes Rems-Murr-Team. Der SV Kaisersbach feierte im letzten Heimspiel einen überraschenden 4:1-Sieg gegen den Meister Schwäbisch Hall.

Am finalen Spieltag sind nun gute Nerven gefragt im Abstiegskampf. Psychologisch im Vorteil scheint der TSV Schwaikheim, der im ersten Derby den SV Kaisersbach empfängt. Im zweiten Derby treffen mit dem SV Allmersbach und TSV Schornbach gleich zwei abstiegsgefährdete Mannschaften aufeinander. Punkten müssen alle Rems-Murr-Teams – und darauf hoffen, dass die Gegner der Konkurrenten Pflugfelden, Leonberg/Eltingen und Germania Bietigheim ihre Aufgaben noch einmal ernst nehmen werden.

SV Breuningsweiler – TV Oeffingen 1:1. 0:1 Mayimona Antonio (16.), 1:1 Falco Frank (22.).

TSV Obersontheim – SV Allmersbach 3:2. 1:0 Michael Däschler (19.), 2:0 Marco Pfitzer (36.), 2:1 Roland Teiko (40.), 2:2 Michael Heißwolf (78.), 3:2 Marco Pfitzer (93.).

TSV Schornbach – SV Salamander Kornwestheim 3:1. 1:0 Dominik Kowalski (2.), 2:0 Timo Morawietz (7.), 2:1 Marco Reichert (36.), 3:1 Arda Cetinkaya (91.).

TV Pflugfelden – TSV Schwaikheim 2:3. 0:1 Tobias Baus (3.), 1:1 Dimitris Karagiannis (14.), 1:2 Pascal Conti (16.), 2:2 Dimitris Karagiannis (30.), 2:3 Daniel Klemm (44.).

SV Kaisersbach – Spfr Schwäbisch Hall 4:1. 1:0 Tim Schneidereit (23.), 2:0 Gökan Alkan (29.), 2:1 Azad Toptik (39.), 3:1 Gökan Alkan (46.), 4:1 Patrick Wenzel (90.).