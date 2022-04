(sas). Die Oberliga-Fußballer der TSG Backnang haben einen Nachfolger für Mario Marinic gefunden. Am Montag geht’s für sie zum SV Linx. In der Landesliga gibt es richtungsweisende Spiele, so misst sich Schwaikheim mit Leingarten. Wer hier gewinnt, hat noch gute Chancen auf den Klassenverbleib.

{element}

Regionalliga. FC 08 Homburg (6. Platz, 49 Punkte) - SG Sonnenhof (15. Platz, 33 Punkte/Samstag, 14 Uhr). Für den Dorfclub geht es in den verbleibenden fünf Partien der