(pm). Vier Männer und eine Frau verstärken den Kader der SG Schorndorf – und sie spielen auf höchstem internationalen Niveau. Sie sind Nationalspieler, Europameister und Olympiateilnehmer. Ein dänischer Riese hält sogar einen Weltrekord. Wie oft sie zum Einsatz kommen werden, hängt von ihren Terminplänen ab. Die Neuzugänge der SG im Überblick:

Mads Pieler Kolding wurde am 27. Januar 1988 in Dänemark geboren. Er ist 2,05 Meter groß – und hält den Smash-Weltrekord in einem