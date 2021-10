(rmr). Sechs Ringer aus dem Rems-Murr-Kreis waren bei den deutschen Meisterschaften der B-Jugend 2021 dabei. Drei von ihnen haben sich im griechisch-römischen Stil die Goldmedaille gesichert.

Florian Levy vom ASV Schorndorf, Timur Demir und Kevin Karl (beide SV Fellbach) errangen in Torgelow in Mecklenburg-Vorpommern ihre Titel. Levy gehörte bei seinem Mattenauftritt noch zum jüngeren Jahrgang. Mit seiner offensiven Ringkampfweise holte er sich verdient den Meistertitel in der