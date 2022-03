Im Derby unter Flutlicht in der Fußball-Landesliga holt der SV Breuningsweiler mit dem 2:1 drei Punkte gegen den SV Allmersbach. Tim Wissmann (Foto) trifft gleich zweimal. In der 10. Minute schießt er die Hausherren in Führung und legt in der 46. Minute mit seinem zehnten Saisontor nach. Über den Anschlusstreffer zum 2:1 (83.) durch Marius Weller kommt der SVA nicht hinaus. Durch diesen zweiten Sieg in Folge überholt das Team von Trainer Niko Rummel den SVA. Weitere Ergebnisse: