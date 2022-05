Doppelsieg für Winnender Inliner Mona und Noah Sing beim ersten Weltcup

Beim Auftaktrennen zum Weltcup-Slalom im Inline Alpin in Slowenien haben sich die Athleten der SV Winnenden in Topform präsentiert: Mona Sing gewann bei den Frauen. Noah Sing holte den Weltcupsieg bei den Männern. Den Erfolg komplett für die Winnender Skater machte Maximilian Löw mit dem hervorragenden vierten Platz.

Schwierige Bedingungen

In diesem Jahr soll der Weltcup aus sechs Rennen bestehen (Slowenien, Tschechien, Deutschland, Lettland und zweimal in Spanien). Das erste Rennen fand in Slowenien statt, in der Gemeinde Vuzenica, an der österreichischen Grenze bei Klagenfurt. Knapp 100 Teilnehmer aus neun Nationen waren am Start. Während der Rennen regnete es ununterbrochen, die Rennstrecke war immer gleichmäßig nass. Damit herrschten gleiche Bedingungen für alle Sportler. Mit zwei souveränen Durchgängen siegte Mona Sing mit einem relativ deutlichen Vorsprung von 0,46 Sekunden vor ihrer Bundeskader-Teamkollegin Elea Börsig von der TG Tuttlingen.

Noah Sing zeigte im ersten Durchgang des Rennens einen engagierten Slalom und fuhr Bestzeit, mit 21 hundertstel Sekunden Vorsprung auf den Weltranglistenersten und Bundeskader-Teamkollegen Jörg Bertsch vom TSV Degmarn. Der nächste Athlet, David Alaiz-Clerigo aus Spanien, war mit 76 hundertstel Sekunden schon relativ weit abgeschlagen.

Zweiter Weltcupsieg für Noah Sing

So kämpften im zweiten Durchgang Bertsch und Sing um den ersten Weltcupsieg der Saison. Bertsch wechselte das Material und schraubte neue Rollen auf seine Skates. Er wollte alles geben, um den Rückstand aufzuholen. Als vorletzter Starter bewegte er sich im zweiten Durchgang schnell und flink zwischen den Stangen, kämpfte, setzte Schritte und fuhr die bis dahin klare Bestzeit. Sing startete als Letzter. Er war hochkonzentriert und es gelang ihm ein fehlerfreier Lauf mit abermaliger Bestzeit. In der Summe beider Durchgänge siegte er mit 35 hundertstel Sekunden Vorsprung auf Bertsch. Es war Sings zweiter Weltcupsieg seiner Karriere.

Der dritte Läufer der SV Winnenden, der 20-jährige Maximilian Löw, wurde starker Vierter bei den Männern. Damit schaffte er wiederholt eine gute Platzierung an der Weltspitze.