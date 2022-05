Drei Medaillen für ASV-Ringer, Bronze für Korberin Mia Oswald

Bei den deutschen Ringer-Meisterschaften der Männer im saarländischen Riegelsberg hat sich Shamil Ustaev vom ASV Schorndorf bei seiner DM-Premiere die Bronzemedaille erkämpft. Ebenfalls Bronze holte sich Mia Oswald vom SC Korb bei den Frauen.

In der Gewichtsklasse bis 70 kg startete Ustaev mit einem technischen Überlegenheitssieg gegen Roman Leifridt (RC Bergsteig Amberg). Im Viertelfinale fand er gegen den zweifachen Deutschen Meister Kevin Henkel (TuS Adelhausen) nicht wie gewohnt in den Kampf und musste sich mit 1:3 beugen. Da Henkel das Finale erreichte, durfte Ustaev in der Hoffnungsrunde weiterkämpfen. Hier hatte er wenig Mühe mit Luciano Testas (KSV Schriesheim) und siegte technisch überlegen mit 11:0. Etwas mehr Mühe hatte Ustaev im Kampf um Bronze gegen den Lokalmatador Simon Jakob Monz von der KV Riegelsberg. Er siegte mit 9:7 nach Punkten und holte die Bronzemedaille.

Zwei weitere Medaillen für ASV

Zwei weitere Starter des ASV-Bundesliga-Teams, die bei deutschen Meisterschaften für ihre Heimatvereine starten, waren ebenfalls erfolgreich. Horst Lehr wurde seiner Favoritenrolle gerecht und holte souverän Gold in der Gewichtsklasse bis 57 kg. Ertugrul Agca feierte nach über einem Jahr verletzungsbedingter Abwesenheit ein tolles Comeback, musste sich nur im Finale gegen Eric Thiele vom Mansfelder Land geschlagen geben und holte Silber. Ramzan Awtaew, noch durch eine Grippe im Vorfeld der Meisterschaften geschwächt, erkämpfte sich keine der vorderen Platzierungen.

In überragender Form präsentiert sich derzeit Mia Oswald vom SC Korb. Mitten in den Abiturprüfungen holte sie sich gleich zwei Medaillen bei deutschen Meisterschaften. Bei den Titelkämpfen der Frauen in Riegelsberg wiederholte sie ihren Erfolg von vor 14 Tagen und gewann wie bereits bei den Juniorinnen Bronze in der Kategorie bis 57 kg.

Oswald mit zweimal Bronze

Das Siegerpodest war mehrheitlich mit Ringerinnen aus Württemberg besetzt. Verbandskollegin Sandra Paruszewski vom AV Germania Sulgen dominierte als EM-Dritte diese Gewichtsklasse. Mia Oswald durfte diesen ungleichen Kampf als Lehrstunde verbuchen. Nicht weiter tragisch, wenn am Ende abermals ein Medaillengewinn zu Buche steht.

Zwei Medaillen bei deutschen Meisterschaften für eine Athletin sind auch für den SC Korb keine alltägliche Erfolgsgeschichte. So dürfte das Ereignis würdig in der Erfolgschronik dokumentiert und gefeiert werden.