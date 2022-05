Drei Spieltage vor Saisonende: VfL hat den Aufstieg wieder in der Hand

Drei Spieltage vor Saisonende haben die Handballerinnen des VfL Waiblingen den direkten Aufstieg in die 1. Bundesliga wieder selbst in der Hand: Während der VfL sein Heimspiel gegen den ESV Regensburg sicher mit 31:19 Toren (16:9) gewann, patzte der schärfste Konkurrent Frisch Auf Göppingen einige Kilometer weiter beim 26:29 gegen die Füchse Berlin.

Der Tabellenführer benötigte in der Waiblinger Rundsporthalle eine gute Viertelstunde, um in Fahrt zu kommen. Bis dahin wirkte das Angriffsspiel noch recht behäbig, ohne den rechten Zug zum Tor. Zudem ließ der Gastgeber schon in der Anfangsphase zwei Strafwurfchancen ungenutzt. Da aber die Waiblinger Keeperin Celina Meißner erneut einen sehr guten Tag hatte, blieb die Partie bis zum 6:6 ausgeglichen.

VfL kommt besser in die Gänge

Eine Zeitstrafe gegen Regensburg in der 17. Minute bewirkte eine Initialzündung beim VfL. Die Waiblinger Defensive stand sehr kompakt und Meißner glänzte mit weiteren Paraden. Waiblingen zog das Tempo an und erhöhte den Druck auf die Abwehr des ESV. Der 5:0-Tore-Lauf des VfL konnte auch nicht durch die Auszeit von Gästetrainer Csaba Szücs gestoppt werden. Bis zum Pausenpfiff warf sich der VfL bereits eine komfortable 16:9-Führung heraus.

Zum Start der zweiten Halbzeit sprühte vor allem Caren Hammer voller Elan. Die Kapitänin erzielte erst zwei Treffer selbst, dann holte sie noch einen Strafwurf heraus, den Rabea Pollakowski zum 19:9 einnetzte. Das Spiel war erst seit wenigen Minuten wieder angepfiffen, die frühe Vorentscheidung damit aber auch schon gefallen.

In den folgenden zwanzig Minuten schwankte der Vorsprung der Waiblinger konstant zwischen acht und zehn Toren. Im Endspurt schraubte der Tabellenführer das Ergebnis sogar noch auf 31:19. Schon zum Schlusspfiff freuten sich das Waiblinger Team und dessen Trainer Thomas Zeitz über den im Vorfeld nicht so klar erwarteten Erfolg.

Defensive deutlich stabiler als in den vorigen Spielen

Vor allem die lediglich 19 Gegentreffer waren nach dem Geschmack des VfL-Coaches: Der hatte vor dem Spiel das Ziel ausgegeben, in der Defensive wieder stabiler als in den Partien zuvor zu stehen. Noch größer wurde die Waiblinger Freude rund dreißig Minuten nach dem Spielende: Denn da tickerte das Endergebnis aus dem Spitzenspiel zwischen Frisch Auf Göppingen und den Füchsen Berlin herüber: Die Hauptstädterinnen gewannen mit 29:26. Somit ist der VfL nun nicht nur nach Pluspunkten Tabellenführer, sondern hat jetzt auch einen Minuspunkt weniger als Göppingen. Bedeutet: Gewinnt Waiblingen seine noch drei ausstehenden Spiele, ist der Direktaufstieg in die 1. Bundesliga perfekt.

Doch zum Feiern ist es noch viel zu früh, denn mit den beiden Auswärtsspielen in Nürtingen und in Solingen hat der VfL noch zwei schwere Aufgaben vor sich, bevor am 21. Mai der TV Aldekerk nach Waiblingen kommt.

VfL Waiblingen: Zec, Wunsch, Meißner; Sabljak, Nagler (7/2), Schraml, Hagen (5), Klingler, Brand (1), Hammer (3), Wulf (3), Henkel (4), Ridder, Jäger (1), Pollakowski (7/3).

ESV Regensburg: Mestyan, Kruoa; Drachsler, Vetter (2), Schiegerl, Peters (7), Höppe (3), Lederer, Mustafic (1), Brennauer (2/1), Bayerl (2), Fuhrmann (2).