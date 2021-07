(pem). Nach der langen Wettkampfpause haben die Triathleten des VfL Waiblingen gleich zu Beginn für einen sportlichen Paukenschlag gesorgt: Bei den Europameisterschaften über die Mitteldistanz in Walchsee (Österreich) gewannen Julian Großkopf (Altersklasse 20), Oskar Klein (AK 35) und Christhard Henning (AK 60) jeweils den Titel in ihren Altersklassen. Jens Müller vom TSV Neustadt wurde in der Altersklasse 40 Vizemeister.

