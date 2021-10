„Talentförderung“ prangt in weißen Lettern auf seiner Brust. Talente fördern, jungen Spielern aus der Region eine Anlaufstelle bieten, lautet seine Devise.

Leo Gjini ist seit 2018 Trainer beim SV Kaisersbach. Gleich in jener Saison passierte das Unglaubliche, die Sensation: Der SVK schaffte den Aufstieg in die Landesliga - zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte. Seitdem hält sich der kleine Verein aus dem Welzheimer Wald tapfer in der Liga zwischen Größen wie den Sportfreunden