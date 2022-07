Dritter Titel für Waiblinger Handballerin Lena Klingler

Freudestrahlend haben die deutschen Beachhandballerinnen auf dem Siegerfoto drei Finger in die Höhe gestreckt: Mit dem 2:0-Finalsieg (15:14, 9:8) über Norwegen holte sich das DHB-Team mit Lena Klingler vom Erstliga-Aufsteiger VfL Waiblingen den dritten großen Titel innerhalb eines Jahres. Nach der Europameisterschaft im vergangenen Jahr und dem Gewinn der WM vor drei Wochen auf Kreta marschierte das von Alexander Novakovic trainierte DHB-Team auch bei den World Games in Birmingham (USA) von Sieg zu Sieg und krönte die tolle Entwicklung im deutschen Beachhandball mit einer weiteren Goldmedaille. Jetzt hofft der Deutsche Handballbund (DHB), dass die immer beliebter werdende Sportart olympisch wird.

Erfolgsstory fortgesetzt

Bei den World Games im US-amerikanischen Birmingham (Alabama) kämpften mehr als 3600 Athletinnen und Athleten aus 110 Ländern um insgesamt 600 Medaillen in 34 nichtolympischen Sportarten. Dazu gehört auch die Trendsportart Beachhandball. Die DHB-Frauen setzten auch in Birmingham ihre Erfolgsstory fort. Bei der WM auf Kreta stürmte das junge Team mit neun Siegen zum Titel – ohne einen Satz abzugeben. Das gelang dem DHB-Team bei den World Games zwar nicht, doch das minderte nach dem 2:0-Finalsieg über Norwegen die Freude über die nächste Goldmedaille in keiner Weise.

Modus kurzfristig geändert

Das ursprüngliche Teilnehmerfeld reduzierte sich zum Turnierbeginn von acht auf sechs Nationalmannschaften. Dänemark und Vietnam hatten Probleme mit ihren Flügen, die nicht planmäßig abhoben. Somit wurde der Austragungsmodus auf „Jeder gegen jeden“ in der Vorrunde geändert. Nach dem klaren 2:0-Auftaktsieg (34:17, 28:18) gegen Mexiko folgten für das DHB-Team zwei schwer umkämpfte 2:1-Erfolge über Argentinien (14:19, 19:16, 6:5) und Norwegen (14:16. 23:16, 7:6) im Shoot Out. Klare Angelegenheiten hingegen waren die Zwei-Satz-Siege gegen Australien (28:0, 24:6) und Gastgeber USA (21:10, 20:12).

Der war tags darauf auch der Halbfinalgegner der deutschen Auswahl – und erneut chancenlos. Das DHB-Team zog mit 2:0 (26:8, 26:11) ins Finale gegen Norwegen ein, das live im Free-TV in Deutschland zu verfolgen und an Spannung kaum zu überbieten war. Beide Defensivreihen bestimmten das Spielgeschehen. Beim Stand von 14:14 kam die DHB-Auswahl vier Sekunden vor dem Ende in Ballbesitz. Isabel Kattner versenkte mit einem Gewaltwurf aus gut zwölf Metern den Ball im norwegischen Gehäuse – Satzgewinn für Deutschland.

Der zweite Durchgang wurde noch stärker von den Defensiven und den Torhüterinnen bestimmt. Für das eigentlich auf hohe Punktzahlen ausgelegte Regelwerk im Beachhandball mit einem kleinen Spielfeld und dem permanenten Überzahlspiel vier gegen drei fielen im Finale kaum Tore und Punkte. Nach Ablauf der regulären zehn Minuten Spielzeit endete der zweite Satz mit 8:8. Das Golden Goal musste also darüber entscheiden, ob Deutschland sofort jubeln durfte oder ob der Titel im Shoot Out entschieden würde.

Die DHB-Auswahl holte sich den Ballbesitz aus dem Hochball, doch der erste Wurf auf das norwegische Tor war eine sichere Beute der Keeperin. Nun hatten die Skandinavierinnen die Chance, den zweiten Satz für sich zu entscheiden. Gegen das Abwehrbollwerk und Keeperin Katharina Filter nutzte aber auch Norwegen seine Möglichkeit nicht. Im Gegenzug ließ Amelie Möllmann mit ihrem Treffer zum 9:8 die DHB-Auswahl um das Trainergespann Alexander Novakovic und Hendrik Sander einmal mehr jubeln.

Bronze ging an Argentinien, das im kleinen Finale die USA mit 2:0 bezwang (20:15, 20:12).

DHB-Auswahl: Katharina Filter (Torhüterin), Kirsten Walter, Michelle Schäfer, Belen Gettwart, Isabel Kattner, Lena Klingler, Carolin Hubner, Lucie Marie Kretzschmar, Liv Süchting, Amelie Möllmann.