Duell im Finale der Bezirksligisten

Fußball. Im Finale des Bezirkspokals treffen die zwei Fußball-Bezirksligisten SG Oppenweiler-Strümpfelbach und die SG Schorndorf aufeinander. Beginn ist in der Wir-machen-Druck-Arena in Aspach um 20.15 Uhr. Die Mannschaften kennen sich gut, trafen sie bereits zweimal in der Liga aufeinander. Das Hinspiel entschied Oppenweiler mit 2:1 für sich, im Rückspiel setzten sich die Schorndorfer mit 1:0 durch. Beide Teams können personell aus den Vollen schöpfen. Mit in den Schorndorfer Reihen: Stürmer Matthias Morys und Sokol Kacani.