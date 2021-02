Ein bisschen Handball? Keine Option für Altina Berisha. Bevor es zeitlich nur noch zu zweimal Training pro Woche reicht, hört sie, gerade mal 26 Jahre alt, lieber ganz auf. In den letzten Saisonspielen mit dem VfL Waiblingen ist die Österreicherin auf Abschiedstour. Zeigen will die Rückraumspielerin starke Auftritte. Und damit das, was ihr beim Zweitligisten zu selten gelungen ist – auch nach eigenem Geschmack.

Jeder Verein wünscht sich Spielerinnen, die selbstkritisch sind. Doch zu