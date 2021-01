Für die Handball-Fans ist der Pay-TV-Senderin Zeiten von geschlossenen Hallen und Ausgangsbeschränkungen ein Segen. Im vierten Jahr mittlerweile übertragen die Münchener unter anderem sämtliche Erstligaspiele live. Und wie im Fußball, so gibt’s auch im Handball zusätzlich eine Konferenzschaltung. Der Schorndorfer Alexander Gumz hat das Konzept entwickelt und leitete die Sendung auch in der Premieren-Spielzeit. Außerdem ist der 46-Jährige seit dieser Saison mit einem eigenen Podcast am Start.