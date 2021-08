Viel zu lang war für die Fußballer die coronabedingte Pause, doch an diesem Wochenende rollt endlich wieder der Ball. In der Landes-, Verbands- und Oberliga steht, früher als normalerweise, der erste Spieltag an. Während bei den einen Rems-Murr-Teams die Vorfreude groß ist, blicken andere mit gemischten Gefühlen auf die Saison.

Oberliga

Das ist ordentlich: 21 Mannschaften tummeln sich in dieser Spielklasse. Da die Ligengröße wieder auf Normalmaß schrumpfen soll, ist damit zu rechnen,