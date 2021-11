(ulk). Badminton-Erstligist SG Schorndorf musste gleich zwei bittere Niederlagen einstecken. Am vergangenen Spieltag verloren die Daimlerstädter gegen den BC Wipperfeld (1:6) und den BC Beuel (3:4). In beiden Partien wäre mehr drin gewesen.

Schorndorf ging mit einer Top-Aufstellung in die Partien. Mit an Bord die Doppelstars aus Dänemark und Russland, Mads Pieler Kolding und Ivan Sozonov. Insofern hoffte man im Schorndorfer Lager auf Punkte in den Doppeldisziplinen.

Drei