Markus Winkelhock hatte sich seinen Geburtstag ganz anders vorgestellt. Anstatt zwei Top-Platzierungen als Geschenk zu erzielen, gab es für ihn beim 2. Lauf zum ADAC-GT-Masters auf dem Red-Bull-Ring in Österreich zwei Rennen zum Abhaken. Nach dem Ausfall am Samstag haben er und sein Teamkollege Florian Spengler (Ellwangen) am Sonntag nur Platz 14 belegt.

„Das Wochenende verlief zweifellos nicht so, wie wir uns das erhofft hatten“, sagte der Berglen-Steinacher enttäuscht. „Unser Ziel