Entwarnung bei Waiblinger Handballerinnen: Nagler und Eckhardt spielfähig

Nach einem spielfreien Wochenende greifen die Erstliga-Handballerinnen des VfL Waiblingen wieder ins Geschehen ein. Es wird sehr schwer für den Neuling, im vierten Anlauf die ersten Punkte zu holen an diesem Samstag (18 Uhr) bei der HSG Blomberg-Lippe: Das Ex-Team von VfL-Neuzugang Emma Hertha strebt in dieser Saison einen Platz im ersten Tabellendrittel an.

Natürlich hatte der VfL die Punkte gegen die HSG Bad Wildungen nicht eingeplant, geschmerzt indes hat ihn die klare 24:35-Niederlage schon – und der Umstand, dass er völlig chancenlos war. Mittlerweile sei die Partie abgehakt, sagt der Trainer Thomas Zeitz. „Wir hatten uns wohl ein bisschen zu viel Druck gemacht im ersten Spiel, in dem wir hätten Punkte holen können.“ Er und sein Trainerteam hätten sich bei der Analyse wieder daran erinnert, „dass wir uns eigentlich vorgenommen hatten, die ersten sechs Spiele bis zur EM-Pause dazu zu nutzen, um reinzukommen“.

Zu viele Dinge im Kopf

Gegen Bad Wildungen hätten seine Spielerinnen zu viele Dinge im Kopf gehabt. „Wenn wir nicht locker sind, blockiert uns das und wir fliegen aus der Bahn raus. Wir müssen da künftig ein bisschen anders herangehen.“ Zudem müsse sich sein Team schneller an die Körperlichkeit der ersten Liga gewöhnen. „Da werden wir im Training ein paar Anpassungen vornehmen.“

Nicht zu unterschätzen sei auch, dass angesichts der Neuzugänge die Abläufe noch nicht zu hundert Prozent stimmen könnten. „Und wenn du unter Druck und unsicher bist, passieren natürlich viel schneller Fehler.“ Die Negativerlebnisse, die es in der vergangenen, sehr erfolgreichen Saison weniger gegeben hat, müssten die Spielerinnen erst mal verarbeiten.

Auch wenn die Punkte bisher ausgeblieben sind: Der Trainer hat keinen Frust erkennen können – weder im Team noch im Umfeld. Im Gegenteil: „Die Stimmung im Training ist sehr gut, keine läuft herum und zweifelt oder grämt sich.“

Blomberg will ins erste Drittel

Thomas Zeitz ist gespannt, wie sich seine Mannschaft präsentieren wird, wenn nun wieder die Spiele gegen Gegner „aus einer anderen Sphäre“ anstehen. Beispielsweise an diesem Samstag (18 Uhr) in Blomberg. Zeitz erwartet die HSG am Ende unter den ersten sechs in der Tabelle.

Sehr stark besetzt sei der Gegner beispielsweise im rechten Rückraum mit der Ex-Metzingerin Laetitia Quist und Ann Kynast, die in der Saison 2019/20 von der SG BBM Bietigheim an den VfL Waiblingen ausgeliehen war. „Ann hat sich toll entwickelt“, sagt Zeitz. Quist und Kynast spielten in der Junioren-Nationalmannschaft. Eine weitere prägende Spielerin ist Nele Franz auf Rückraum-Mitte. Die 22-Jährige war 2021/22 die Bundesligaspielerin der Saison mit über 200 Toren. Nach überstandenem Kreuzbandriss ist sie wieder zurück.

Eigentlich eine andere Kragenweite

„Blomberg hat Feuer, Tempo und viel physische Qualität“, so Zeitz. „Das ist, gerade auswärts, eigentlich nicht unsere Kragenweite.“ Wichtig sei, sich nicht unterkriegen zu lassen. Die HSG habe eine kleine Schwäche: Die junge Mannschaft sei noch nicht so abgezockt. Dass durch die große Fluktuation im Kader unter Umständen die Harmonie fehlen könnte, sieht Zeitz nicht als großen Vorteil für sein Team.

Gute Nachrichten gibt’s von Vanessa Nagler und Lara Eckhardt. Beide mussten gegen Bad Wildungen angeschlagen das Spielfeld verlassen. Bei Eckhardt hat sich der befürchtete Nasenbeinbruch nicht bestätigt. Sie trainiert ebenso wieder wie Nagler nach ihrer leichten Gehirnerschütterung. „Wir haben alles nochmals checken lassen, es ist alles in Ordnung“, so Zeitz. Damit dürfte der Coach alle Spielerinnen zur Verfügung haben. Julia Herbst ist nach ihrer Krankheit jedoch noch nicht hundertprozentig fit. „Wir werden erst mal versuchen, ein gutes Spiel zu machen. Und dann schauen wir, wohin uns das führt.“