Die Zuschauer auf dem Hockenheimring staunen nicht schlecht, als plötzlich der knallgelbe ATS-Formel-1-Rennwagen von Manfred Winkelhock mit ohrenbetäubendem Lärm an ihnen vorbeidonnert. Erinnerungen an den gebürtigen Waiblinger werden wach, der 1985 bei einem Sportwagen-Rennen in Kanada tödlich verunglückt ist und heute 70 Jahre alt geworden wäre.

Sofort macht Manfreds Spitzname „Bibi“ die Runde, der vielen Rennsport-Fans bis heute ein Begriff ist. „Das ist doch das Auto von Bibi“,