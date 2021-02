(pm/sch). Darauf hatte die SG Schorndorf gehofft: In Abstimmung mit den Vereinen hat sich der Deutsche Badminton-Liga-Verband dazu entschlossen, die Saison in den Bundesligen zwar fortzuführen, wenn es die Pandemie zulassen sollte. Doch der Aufsteiger muss nicht befürchten, wieder in die 2. Liga zu rutschen.

In einer Videokonferenz berieten der Vorstand und Spielausschuss des Ligaverbandes die möglichen Lösungen gemeinsam mit den Clubs der 1. und 2. Bundesliga. Ursprünglich hatte der