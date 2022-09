Erste Saisonniederlage für Großaspach in der Oberliga

Die SG Sonnenhof Großaspach hat auf dem Weg zurück in die Fußball-Regionalliga den ersten Rückschlag einstecken müssen und überraschend beim Oberliga-Neuling ATSV Mutschelbach mit 1:3 verloren. Nur einen Sieg gab’s für Landesliga-Teams aus dem Rems-Murr-Kreis: Der Neuling SG Oppenweiler-Strümpfelbach zwang den SV Allmersbach mit 2:1 in die Knie. Der SV Breuningsweiler kassierte eine 1:5-Schlappe.

Oberliga. Am siebten Spieltag hat es die SG Sonnenhof Großaspach erwischt: Beim Aufsteiger ATSV Mutschelbach musste sich der Regionalliga-Absteiger zum ersten Mal in dieser Saison geschlagen und die Tabellenführung an den 1. Göppinger SV abgeben. Nach dem 0:1-Halbzeitrückstand glich Großaspach durch den eingewechselten Bleart Dautaj nach knapp einer Stunde aus – und das in Unterzahl. Dominik Salz hatte in der 32. Minute die Gelb-Rote Karte gesehen. Im Anschluss nutzte der Neuling die Überzahl zur 3:1-Führung und geriet in der Schlussphase nicht mehr in Bedrängnis. Auch, weil Großaspach in den letzten elf Minuten noch einen Spieler weniger auf dem Feld hatte: Benedict dos Santos kassierte direkt Rot.

Ihren zweiten Saisonsieg holte die TSG Backnang. Beim 3:1 gegen den FC Nöttingen bracht Flaviu Santoro sein Team mit zwei Toren nach einer halben Stunde mit 2:0 in Führung. Marco Rienhardt sorgte mit dem 3:0 eine Viertelstunde vor dem Ende für die Entscheidung.

ATSV Mutschelbach – SG Sonnenhof Großaspach 3:1. 1:0 Christoph Batke (24.), 1:1 Bleart Dautaj (57.), 2:1 Sebastian Weizel (59.), 3:1 Christoph Batke (65.).

TSG Backnang – FC Nöttingen 3:1. 1:0 Flaviu Santoro (3.), 2:0 Flaviu Santoro (31.), 3:0 Marco Rienhardt (75.), 3:1 Nikolaos Dobros (91.).

Verbandsliga. Nach der 1:5-Niederlage in Dorfmerkingen kam der SV Fellbach zu Hause gegen den VfL Sindelfingen nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Nach der 1:0-Führung gerieten die Fellbacher binnen fünf Minuten mit 1:2 ins Hintertreffen. Vier Minuten vor dem Ende rettete der sechs Minuten zuvor eingewechselte Samuel Wehaus seinem Team einen Zähler.

SV Fellbach – VfL Sindelfingen 2:2. 1:0 Niklas Pollex (50.), 1:1 André Simao (55.), 1:2 Endrit Syla (60.), 2:2 Samuel Wehaus (86.).

Landesliga. Der Aufsteiger SG Oppenweiler-Strümpfelbach ist nach sieben Spieltagen das bestplatzierte Rems-Murr-Team auf Rang sechs. Die SG setzte sich im Derby gegen den SV Allmersbach mit 2:1 durch. Patrik Koch erzielte neun Minuten vor dem Ende den Siegtreffer.

Nichts zu holen gab es für den SV Kaisersbach beim Ligaprimus Türkspor Neckarsulm beim 0:2. Verfolger Nummer eins bleibt der VfR Heilbronn, der sich bei TV Oeffingen mit 2:1 durchsetzte. Für den TVOe sieht’s aktuell als Vorletzter mit nur fünf Punkten aus sieben Spielen nicht besonders gut aus.

Nach dem 6:2-Derbysieg gegen den TV Oeffingen kassierte der SV Breuningsweiler beim Aufsteiger NK Croatia Bietigheim eine 1:5-Schlappe. Beim 0:3 zur Halbzeit war das Spiel bereits so gut wie entschieden. Mit zwei Siegen aus sieben Spielen fällt die Bilanz des SVB eher bescheiden aus.

Türkspor Neckarsulm – SV Kaisersbach 2:0. 1:0 Bogdan Alexandru Cristescu (35.), 2:0 Oktay Erdem (59.).

NK Croatia Bietigheim – SV Breuningsweiler 5:1. 1:0 Kresimir Trepsic (3.), 2:0 Harun Halilovic (35.), Zvonimir Zivic (43.), 4:0 Zvonimir Zivic (75.), 5:0 Xhiat Aytac (80.), 5:1 Lukas Friedrich (90./Strafstoß).

TV Oeffingen – VfR Heilbronn 1:2. 0:1 Jannis Dietscher (25.), 1:1 Faton Sylaj (39.), 1:2 Michele Varaollo (68.).

SG Oppenweiler-Strümpfelbach – SV Allmersbach2:1. 0:1 Kim-Steffen Schmidt (36.), 1:1 Lukas Rosenke (57./Strafstoß), 2:1 Patrik Koch (81.).