Faton Sylaj künftig in der Landesliga

Oguz Dogan zum SV Kaisersbach

Fußball-Landesligist TV Oeffingen hat in der Pause zwar mit Torjäger Joao Schick (Calcio LE) und Lutonda Ntiti (studiert in Düsseldorf) gute Spieler verloren, doch der Ersatz kann sich sehen lassen: Faton Sylaj (26) kommt vom KTSV Hößlinswart, Fabian Kolb (23) vom Verbandsligisten Normannia Gmünd. Dort hat Kolb auch schon Oberligaerfahrung gesammelt. In der Jugend spielte er unter anderem bei TSV Schmiden und FSV Waiblingen. Ebenfalls neu beim TVOe: Drago Durcevic (Croatia Stuttgart), Meris Kurtagic (TV Pflugfelden) und Janik Koziol (TB Untertürkheim). Enrico Mosca schloss sich Bezirksligist SG Schordorf an.

Kurzfristig ist auch Landesligist SV Kaisersbach noch zu einem Zugang gekommen. Oguz Dogan vom Verbandsligisten SV Fellbach schließt sich dem SVK an. Der Offensivspieler ist ein guter Freund von Okan Tüysuz (vom VfR Murrhardt), ebenfalls neu bei den Kaisersbachern.