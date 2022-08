Fellbach: Nationalmannschafts-Radrennfahrer siegt am Kappelberg

Insgesamt 84 Radrennfahrerinnen und Radrennfahrer sind bei den offenen baden-württembergischen Bergmeisterschaften am Fellbacher Kappelberg in den verschiedenen Klassen am Start gewesen. Marc Sanwald von der veranstaltenden Radsportabteilung des TSV Schmiden, der das Rennen zusammen mit Christian Schröder organisiert hatte, war zufrieden: „Es war schön und heiß, wir hatten keine Stürze.“ Das Niveau sei sehr gut gewesen, die Zuschauerzahl in Ordnung. „Bei über 34 Grad ist es verständlich, dass die Leute lieber ins Freibad gehen.“

Peter bei der Deutschland-Tour

Weil die Meisterschaften ausnahmsweise mitten in den Sommerferien über die Bühne gingen, hatte Sanwald im Vorfeld die Befürchtung, dass das Fahrerfeld dünn besetzt sein würde. Im Rennen der Amateure und Eliteamateure kämpften 40 Radler um den Sieg. Insgesamt mussten sie 78,8 Kilometer und 1750 Höhenmeter bewältigen. Jannis Peter (P&S Benotti) setzte sich vor Simon Betz (Equipe Stuttgart-Vaihingen) durch. Jannis Peter, der auf dem Sprung zum Profi ist, hat Ende des Monats einen Saisonhöhepunkt: Bei der Deutschland-Tour fährt er für die deutsche Nationalmannschaft. Dritter wurde Marco Peluso (Radfahrverein Pfeil Magstadt). Schnellste beim Eliterennen der Frauen war Hannah Fandel (RSV Stuttgart-Vaihingen), gefolgt von ihrer Vereinskollegin Sandra Geyer und Pia Kummer (RSV Frischauf Öschelbronn). Auf Rang sieben kam die mehrfache deutsche Bahnmeisterin Leo Waldhoff (Talent Cycling). Siegerin bei den Juniorinnen wurde Emily Fuchs (RSV Ellmendingen), bei den Junioren gewann Jonas Beck (Concordia Reute). Bei den Senioren war der favorisierte Markus Westhäußer (Bike-o-Rado Racing Team) nicht zu schlagen.

Gefreut hat sich Sanwald über einen prominenten Gast: Der Quick-Step-Profi Jannik Steimle ist derzeit wegen eines Schlüsselbeinbruchs außer Gefecht gesetzt. Ansonsten wäre der 26-jährige Schorndorfer diese Woche bei der Europameisterschaft gestartet.