Fellbacher Ringer-Nachwuchs gewinnt die Vereinswertung

Ein guter Gastgeber ist die TSG Backnang beim Rems-Murr-Regio-Cup der Sportregion Stuttgart gewesen. Bei hochsommerlichen Temperaturen waren 100 Ringerinnen und Ringer in die Mörikehalle gekommen – darunter auch der Traditionsverein VfK Schifferstadt, der SV Kelchsau aus Österreich und weitere Teilnehmer von außerhalb Württembergs. Für Abkühlung bei den heißen Temperaturen in der Halle sorgte das herbeigerufene Eismobil.

Siegerehrung mit dem Vize-Präsidenten

Ausgeschrieben war das Turnier als Jubiläumsveranstaltung der TSG Backnang 1920 Schwerathletik. Coronabedingt fanden im Jahr des Jubiläums keine Feierlichkeiten statt. Die Sparte Ringen wollte mit der Turnierausrichtung jedoch noch nachträglich auf ihr Gründungsdatum aufmerksam machen. In gleichem Atemzug fiel der Wettbewerb auch in die Veranstaltungsreihe des Sportkreises Rems-Murr anlässlich des 75-jährigen Bestehens. Vize-Präsident Jörg Schaal ließ es sich nicht nehmen, die Siegerehrung mit durchzuführen. Das Turnier tritt die Nachfolge der traditionellen Rems-Murr-Meisterschaften an. Nachdem früher die Teilnahme lediglich den Kreisclubs vorbehalten war, wurde die Teilnahme nun zur Ergänzung des Startfelds weiteren Vereinen ermöglicht.

Etwas betrübt war der Backnanger Spartenleiter Oliver Daubner, dass von den 156 gemeldeten Ringerinnen und Ringern nur 100 zum Wettkampf erschienen waren. Das Orga-Team hatte sich entsprechend vorbereitet. So gab’s insbesondere bei der A- und B-Jugend ein recht überschaubares Starterfeld. Gut besetzt waren hingegen die weiteren Altersklassen der C-, D- und E-Jugend sowie U-15-Mädchen. An die Vereine wurde appelliert, die Meldungen verbindlicher wahrzunehmen. Anderen Vereinen musste im Vorfeld abgesagt werden, da das maximale Meldekontingent bereits erreicht war.

Viereinhalb Stunden sehr gute Kämpfe

Auf den Matten gab es knapp viereinhalb Stunden sehr gute Kämpfe zu sehen. Auch das zehnköpfige Aufgebot der TSG Backnang kämpfte mit großem Einsatz. Trotz weniger Kampferfahrung gab es viel Lob.

Insbesondere der Turniersieg von Emirhan Atamann (D-Jugend, 44 kg) wurde umjubelt. Gefeiert werden durfte auch bei der Siegerehrung. Überraschend kam der Backnanger Ringernachwuchs auf Rang drei der Vereinswertung. Die gewann der SV Fellbach vor dem KSV Kirchheim/Neckar. Mindestens ein Klassensieger kam aus einem der Rems-Murr-Vereine Fellbach, Backnang, Korb, Schlichten und Schorndorf.

Die Turniereröffnung war ein würdiger Rahmen, um zwei wichtige Personen in den Ehrenamtsruhestand zu verabschieden: Das Ehepaar Werner (27 Jahre Tätigkeit als Abteilungsleiter) und Edith Stradinger (35 Jahre Tätigkeit als Kassiererin) wurde vom Württembergischen Ringerverband für seine langjährigen Verdienste mit den Ehrennadeln in Gold und Silber ausgezeichnet.

Auf der Matte machten nicht nur die Athleten auf sich aufmerksam. Die Kampfrichteranwärter Michael Zentgraf (SC Korb) und Anastasia Schlee (ASV Schorndorf) zeigten durchweg gute Leistungen. Dies gilt auch für Jungkampfrichter David Karl (SV Fellbach). Zentgraf musste sich zudem den kritischen Blicken des Prüfungsausschusses stellen.

Ergebnisse des Einladungsturniers Rems-Murr-Regio-Cup bei der TSG Backnang, Freistil

A-Jugend:

45 kg: 1. Nico Hees (ASV Schlichten); 60 kg: 2. Konstantinos Kaltzidis (SC Korb), 3. Jonas Rauscher (TSG Backnang); 92 kg: 1. Jan Westmeier (SC Korb).

D-Jugend:

25 kg: 2. Roman Wendler (TSG Backnang); 31 kg: 1. Anatoli Schlee (ASV Schorndorf), 2. Noah Sonderhoff (ASV Schlichten), 5. Lias Lade (SV Fellbach); 36 kg: 1. Hayreddin Salih Gürel (SV Fellbach), 5. Nils Türk (SC Korb); 44 kg: 1. Emirhan Ataman (TSG Backnang); 50 kg: 2. Jace Geronimo Scholz (TSG Backnang).

C-Jugend:

32 kg: 1. Joel Knödler (SC Korb); 38 kg: 1. Alexander Weinberg (ASV Schorndorf), 2. Christos Papadopoulos, 4. Carlos Andres Carrera (beide SV Fellbach); 40 kg: 1. Cemal Can Dogan (SV Fellbach), 3. Dominik Krainz (SC Korb); 44 kg: 1. Recep Tayyip Gürel (SV Fellbach), 2. Till Hees (ASV Schlichten); 49 kg: 1. Iwen Metzler (SC Korb), 2. Konstantinos Marianos Jimeno (SV Fellbach), 3. Tim Neuenfeldt (ASV Schlichten). 54 kg: 3. Robin Rössler (SC Korb), 4. Yara Cheyenne Scholz, 5. Ilja Kiselev (beide TSG Backnang). 69 kg: 2. Sascha Friedrich (TSG Backnang).

E-Jugend:

22 kg: 1. Muhammed Ali Özden, 2. Osman Eren (beide SV Fellbach); 23 kg: 2. Lean Lade (SV Fellbach), 4. Artur Valtin (ASV Schorndorf); 26 kg: 3. Elyesa Celik, 4. Maxim Cupiro (beide SV Fellbach); 27 kg: 3. Mahmud Eren (SV Fellbach), 5. Kyriakos Xanthopoulos (TSG Backnang); 31 kg: 1. Ilja Zich (ASV Schorndorf);

36 kg: 1. Anton Schlee (ASV Schorndorf).

B-Jugend:

48 kg: 1. Riko Giese (ASV Schlichten), 2. Ertan Karabacak (TSG Backnang); 52 kg: 1. Hugo Wahl (SV Fellbach); 68 kg: 1. Vincent Moritz Bajinski (ASV Schorndorf).

U 15, Mädchen:

24 kg: 3. Elif Karabacak (TSG Backnang); 31 kg: 1. Elisaveta Weinberg (ASV Schorndorf); 47 kg: 1. Ela Demir (SV Fellbach).

Vereinswertung:

1. SV Fellbach, 3. TSG Backnang, 4 . ASV Schorndorf, 7. SC Korb, 9. ASV Schlichten.