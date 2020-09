FIFA-Referee aus Korb: Marco Fritz vom DFB als „Schiedsrichter des Jahres“ ausgezeichnet

Marco Fritz, FIFA-Referee aus Korb, wurde zum ersten Mal in seiner Karriere vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) als „Schiedsrichter des Jahres“ ausgezeichnet. Das teilte der Verband am späten Montagabend (31.08.) mit.

Lutz Michael Fröhlich, Sportlicher Leiter der Elite-Schiedsrichter beim DFB, lobt den 42 Jährigen in den höchsten Tönen: „Zum einen ist da die schiedsrichterfachliche Qualität, mit der Marco Fritz in der vergangenen Saison viele Spiele, darunter auch einige Topspiele, überzeugend geleitet hat. Darüber hinaus ist es seine Persönlichkeit und sein hohes Maß an Sozialkompetenz, die er nicht nur in seinen Spielleitungen einbringt.“

In der Bundesliga seit 2009 im Einsatz

In Deutschlands höchster Spielkasse pfeift Fritz seit 2009, dort kommt er bisher auf 153 Bundesligaeinsätze. Im Jahr 2012 stieg er zum FIFA-Referee auf und durfte in der Saison 2015/2016 das DFB-Pokalfinale der Männer leiten. In der Spielzeit 2019/20 leitete er 15 Erst- sowie fünf Zweitligaspiel, zudem war er als Videoassistent beim Europa-League-Finale zwischen dem FC Sevilla und Inter Mailand im Einsatz.

„Ich war wirklich überrascht, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe“, sagt Fritz laut einer DFB-Mitteilung über die Auszeichnung, „aber natürlich hat es mich wahnsinnig gefreut, als ich darüber informiert worden bin.“ Der Korber betont, dass man eine solche Auszeichnung nicht allein erreichen könne. Ein besonderer Dank gebühre daher seinen beiden Assistenten Marcel Pelgrim und Dominik Schaal, „aber auch den Vierten Offiziellen und Video-Assistenten, die zu dieser Teamauszeichnung dazugehören“, so der Premieren-Preisträger.

Nächstes Ziel: Auszeichnung bestätigen

DFB-Schiedsrichter Fröhlich begründet die Auszeichnung auch mit Fritz‘ ruhigem Charakter: „Er ist ein ruhiger Mensch, der sich nie in den Mittelpunkt drängt, dabei trotzdem klar und vor allem auch berechenbar für alle bleibt – auf dem Feld, in der Schiedsrichtergruppe und in der Öffentlichkeit. Das wollen wir mit der Auszeichnung zum Schiedsrichter des Jahres würdigen.“ Fritz sieht darin eine Belohnung für zurückliegende Leistungen: „Mein Anspruch ist es also, diese besondere Auszeichnung in der kommenden Saison zu bestätigen.“