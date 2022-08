Fit und gesund: Es zählt jeder Schritt für ein gesundes Leben

Regelmäßige Bewegung tut ausgesprochen gut: In ausreichendem Maß reduziert sie Stress, kräftigt das Herz, mindert das Krankheitsrisiko, senkt den Blutdruck und fördert einen gesunden Schlaf. Rund 10.000 Schritte sollten es für Erwachsene am Tag sein, um langfristig fit und gesund zu bleiben.

Bei den meisten Menschen ist da noch reichlich Luft nach oben. Man geht davon aus, dass eine durchschnittliche Person an einem gewöhnlichen Tag zwischen 3000 bis 5000 Schritte zurücklegt. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass zum Beispiel Büroangestellte, die mit dem Auto zur Arbeit fahren und es sich abends auf dem Sofa gemütlich machen, lediglich auf knapp 1500 Schritte kommen. Das ist eindeutig zu wenig. Ein Briefträger, eine Kellnerin oder auch Eltern mit kleinen Kindern schaffen es dagegen auf stolze 12.000 bis 18.000 Schritte.

Mindestens 7000 Schritte pro Tag

Unterschiedliche Studien der Sportmedizin belegen, dass 7000 bis 10.000 Schritte pro Tag eindeutig positive Effekte auf die Gesundheit von Menschen haben. Bei diesem Pensum sinken der Blutdruck und der Stresspegel, auch das Risiko von Diabetes, Schlaganfall und Herzinfarkt wird deutlich reduziert. Ein weiterer wesentlicher Aspekt: Wer jeden Tag 10.000 Schritte macht, verbrennt zwischen 2000 und 3500 Kalorien zusätzlich pro Woche.

Eine zentrale Frage ist bei alldem: Wie viel sind überhaupt 10.000 Schritte? Je nach Schrittlänge entspricht dies bei einem Erwachsenen einer Strecke zwischen fünf und acht Kilometern - also je nach Tempo einem rund ein- bis zweistündigen Spaziergang. Im Durchschnitt sollte man also mit rund 1,5 Stunden beziehungsweise rund sieben Kilometern für 10.000 Schritte kalkulieren. Ein solches Level erreicht man im wahrsten Sinne des Wortes nicht beiläufig. Vielmehr bedarf es einer bewussten Herangehensweise.

Der Weg ist das Ziel. Mit diesen Tipps klappt’s Schritt für Schritt:

Der erste grundlegende Ratschlag versteht sich von selbst: Nutzen Sie einen Schrittzähler. Viele Smartphones besitzen eine solche Funktion oder lassen sich mit einer App entsprechend nachrüsten. Wenn das aber nicht infrage kommt, kann man sich auch für kleines Geld einen fleißig mechanisch mitzählenden Begleiter im Handel besorgen.

Ein Schrittzähler hat aber nicht nur den Vorteil, dass er jederzeit die aktuelle Tagesleistung anzeigt. Er bietet einen weiteren überaus wertvollen Zusatznutzen: Untersuchungen haben gezeigt, dass allein durch das Mitführen eines Schrittzählers die Motivation und das Bewusstsein für das eigene Bewegungsverhalten deutlich steigen. Vielen Menschen reicht der Blick auf die Zahl ihrer (Fort-) Schritte, um aktiver zu sein.

Langsam steigern

Grundsätzlich gilt: Das Niveau sollte man zu Beginn mit Bedacht kontinuierlich steigern. Um das Schrittpensum nach und nach von 1500 auf 10.000 zu erhöhen, ist es empfehlenswert, sich realistische Wochenziele zu setzen - zum Beispiel: die aktuelle Schrittzahl verdoppeln, bis man die 10.000-Grenze pro Tag erreicht hat. Wer „nur“ auf 7000 Schritte kommt, darf dennoch mit sich zufrieden sein - denn wie bereits zuvor erwähnt, ist auch bei dieser Zahl schon viel für die Gesundheit gewonnen.

Ein Weg zur Zielerreichung könnte sein, eine möglichst große Zahl der erforderlichen Schritte am Stück zu absolvieren - also durch längere Spaziergänge oder eine Runde Jogging. Das bedeutet jedoch auch, dass man die dafür notwendige Zeit regelmäßig aufbringen muss. Dies dürfte den meisten Menschen schwerfallen.

Bewegung in den Alltag integrieren

Auf Dauer realistischer und hinsichtlich der gesundheitsfördernden Wirkung sogar deutlich effektiver ist es, die zusätzlichen Schritte möglichst gleichmäßig über den Tag hinweg zu verteilen. Am besten nutzt man dafür jede sich bietende Gelegenheit. Gemeint sind alltägliche auf dem Weg liegende Chancen wie beispielsweise diese:

• Nehmen Sie wenn immer möglich Stufe für Stufe die Treppen, statt Aufzug oder Rolltreppe zu fahren.

• Parken Sie Ihr Auto etwas weiter entfernt vom eigentlichen Ziel oder steigen Sie eine Bushaltestelle früher aus und laufen den Rest.

• Suchen Sie einen Kollegen in erreichbarer Nähe besser persönlich in dessen Büro auf, statt mit ihm zu telefonieren.

• Drehen Sie vor der Arbeit, in der Mittagspause und/oder am Abend eine entspannte Runde durch den Park oder um den Block.

• Kleinere Besorgungen und Erledigungen innerorts lassen sich oft auch gut zu Fuß bewältigen.

• Schätzen Sie die kleinen Strecken im Haushalt wie etwa den Weg in den Keller, um Getränke zu holen.

• Urlaub, Feiertage und Wochenenden eignen sich hervorragend für eine Wanderung.

• Was auch zählt: Wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, darf sich für 30 Minuten radeln ebenfalls umgerechnet 3000 Schritte gutschreiben.

So weit zur Theorie, nun heißt es loslegen. Ich wünsche Ihnen viel Freude und Erfolg dabei. Genießen Sie das spürbare Plus an Gesundheit durch die tägliche Bewegung.

Info: Wer weitere praktische Gesundheitstipps sucht, findet unter gesundnah.de jederzeit noch mehr inspirierende Ideen.