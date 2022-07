Fit und gesund: Innere Balance durch gesundes Selbstbewusstsein

Wer sich seiner selbst bewusst ist, kennt seine Stärken und Schwächen meist recht gut und weiß damit umzugehen. Dies erweist sich in vielen Lebenslagen als echter Vorteil und ist obendrein ein wichtiger Schutzfaktor für die psychische Gesundheit.

Das Bewusstsein, was der Einzelne ist und kann, entwickelt sich über viele Jahre. Welcher Effekt aus der Kombination aus Selbstwahrnehmung und der Rückmeldung anderer Menschen letztendlich eintritt, ist individuell sehr unterschiedlich und geht mitunter ins Extrem: Auf der einen Seite gibt es oft verunsicherte Menschen. Sie vergleichen sich häufig mit anderen, die ihnen scheinbar uneinholbar voraus sind. Sie kritisieren sich selbst unverhältnismäßig für ihre angeblich überwiegenden Defizite, anstatt den Fokus auf ihre eigenen Fähigkeiten zu richten und diese angemessen zu würdigen. Und auf der anderen Seite stehen die, an denen scheinbar jede Kritik abperlt und die sich selbstredend in allen möglichen Bereichen zu den Besten zählen.

Innere Stärke und Ausgeglichenheit

Wo aber ist sie nun, die sprichwörtlich gesunde Mitte zwischen übertriebener Selbstkritik und zu großer Selbstliebe? Logischerweise genau dazwischen. Wie aber weiß man, wo man steht? Die eigene Psyche dahingehend treffsicher zu beurteilen, ist kaum möglich. Gewisse Anhaltspunkte gibt es dennoch: Positive Signale sind zum Beispiel, wenn Sie mit Ihren Mitmenschen in aller Regel gut auskommen beziehungsweise beständige Freundschaften pflegen. Warnzeichen könnten dagegen sein, wenn Beziehungen meist nicht lange halten oder das Leben überwiegend in der digitalen Welt stattfindet. Wer sein Selbstbewusstsein steigern und so zu innerer Stärke und Ausgeglichenheit finden möchte, kann mit Hilfe folgender Herangehensweisen an sich arbeiten:

Die eigenen Stärken bewusstmachen: Wer an sich glaubt, wird eine Herausforderung besser meistern und gesundheitsschädigendem Stress weniger Angriffspunkte bieten. Es reicht aber nicht aus, bestimmte Fähigkeiten lediglich zu besitzen. Ebenso wichtig ist es, auch überzeugt davon zu sein, dass man sie jederzeit abrufen und zielsicher einsetzen kann.

Folgende praktische Tipps könnten hilfreich sein: Schauen Sie auf das, was Sie schon erreicht haben. Wenn Ihnen das schwerfällt: Fragen Sie einen vertrauten Mitmenschen – am besten lassen Sie sich das Feedback schriftlich geben. Sprechen Sie positiv über sich und machen Sie sich mit Worten immer wieder auch selbst Mut. Denn die Sprache beeinflusst das Denken. Was mögen Sie an sich? Schreiben Sie sich selbst einen Brief und lesen Sie ihn dann, wenn sich in einem schwachen Moment Ihr Selbstbewusstsein zu verabschieden droht.

Regelmäßig die Komfortzone verlassen: Wenn Sie sich trauen, Ihre persönlichen Grenzen zu überschreiten, stärken Sie Ihr Selbstbewusstsein. Machen Sie am besten täglich Dinge, die Sie ein Stück weit Überwindung kosten. Die Herausforderung sollte jedoch immer realistisch umsetzbar sein, damit kein Frust entsteht. Das kann jede unliebsame Aufgabe sein, wie etwa die Präsentation in einem Meeting. So besiegen Sie immer wieder aufs Neue Selbstzweifel und entdecken dabei vielleicht sogar ungeahnte Stärken und Talente.

Fakt ist, wer regelmäßig seine Komfortzone verlässt, kann sich besser weiterentwickeln. Je öfter Sie sich überwinden, desto größer wird mit der Zeit Ihr Aktionsradius, und Sie selbst werden dadurch selbstbewusster.

Konstruktiver Umgang mit Fehlern: Selbst der größte Überflieger stürzt mal ab, versteht es aber auch, wieder aufzustehen. Fehler zu machen ist ganz normal. Begreifen Sie sie stets als Chance – und nicht als persönliches Versagen. Wer nämlich einen positiven Umgang mit seinen Fehlern findet und nicht zu hart mit sich selbst ins Gericht geht, entwickelt sich fachlich und persönlich weiter und ist somit immer ein Gewinner. Wichtig ist außerdem: Stehen Sie zu sich, so wie Sie sind. Sich selbst zu akzeptieren ist die Voraussetzung für ein gesundes Selbstbewusstsein.

Von anderen lernen: Wer seine Mitmenschen aufmerksam im Blick hat, kann sich oftmals den einen oder anderen hilfreichen Kniff abschauen, sich inspirieren lassen und so ganz praktisch hinzulernen – und selbstbewusster werden. Keine gute Idee ist es dagegen, sich selbst durch ungünstige Vergleiche klein- oder schlechtzumachen. Neid, aber auch womöglich nur gefakten oder rein virtuellen Idealen hinterherzurennen, ist Gift für unsere Seele.

Sport und Entspannung: Wer regelmäßig körperlich aktiv ist und sich auch gezielt zu entspannen weiß, fühlt sich in seinem Körper wohler und kann sicherer und damit selbstbewusster auftreten. Schon eine einfache Joggingrunde in der Natur bewirkt eine Menge. Wer Körper, Geist und Seele gleichermaßen stärken möchte, ist beispielsweise bei Yoga und fernöstlichen Kampfsportarten gut aufgehoben.

Info

Weitere Tipps für ein gesundes Selbstmanagement bietet die AOK in ihrem Präventionsprogramm zur Stärkung der psychischen Gesundheit. Mehr Infos dazu gibt’s online auf www.lebe-balance.de.

Von Klaus Hage, Gesundheitsexperte der AOK Ludwigsburg-Rems-Murr