Frühes WM-Aus für Schorndorfer Kugelstoßerin Nina Ndubuisi

Leichtathletik. Die Kugelstoßerin der SG Schorndorf, Nina Ndubuisi, musste bei der U-20-Weltmeisterschaft der Leichtathleten in Cali (Kolumbien) eine herbe Niederlage einstecken.

Die 18-Jährige blieb hinter ihren eigenen Erwartungen zurück. Die Bronzemedaillen-Gewinnerin der U-20-EM, die kürzlich in Ulm ihre Freiluft-Bestleistung auf 17,01 Meter gesteigert hatte, startete mit zwei ungültigen Versuchen in den Wettbewerb und hatte dadurch beim letzten Stoß mit ordentlich Druck zu kämpfen. Mit 12,55 Metern trug sie sich in die Ergebnisliste ein, was überraschend das vorzeitige Aus bedeutete.