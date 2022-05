Frauen der SGM Oppenweiler/Sulzbach holen sich den Bezirkspokal

(rol). In einer einseitigen Begegnung haben die Fußballerinnen der SGM Oppenweiler/Sulzbach gegen die SG Schorndorf das Frauen-Schaal-Tanken-Bezirkspokalendspiel deutlich mit 8:0 (4:0) gewonnen.

Los ging der Torreigen vor 400 Zuschauern in Weiler zum Stein bereits in der zwölften Minute: Jana Sommer erzielte das 1:0. Annika Maurer (18.) erhöhte nach einem Eckball auf 2:0, Musliu Ilirjana (23.) erzielte mit einem schönen Heber das 3:0 und Jana Vujanovic gelang per Elfmeter kurz vor der Pause der 4:0-Halbzeitstand. Johanna Schumm erhöhte mit einem Hattrick (46., 63. und 65.) auf 7:0, den Schlusspunkt setzte Jana Sommer in der 68. Minute mit dem 8:0.

Es war ein verdienter Sieg der SG Oppenweiler/Sulzbach gegen überforderte Schorndorferinnen.