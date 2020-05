Erst zog sich die Entscheidungsfindung hin wie ein Kaugummi, dann ging alles blitzschnell: Der Handball-Verband Württemberg (HVW) hat am Mittwoch verkündet, die Saison nicht fortzuführen. Verschleiert wird in der Presseerklärung, dass es Absteiger geben wird. Runter aus der Württembergliga in die neue Verbandsliga müssen auch Teams aus dem Rems-Murr-Kreis.

Eigentlich hatte HVW-Geschäftsstellenleiter Thomas Dieterich erst am Donnerstag mit dem endgültigen Saisonabbruch gerechnet