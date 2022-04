Mit einer starken kämpferischen Leistung haben die Handballerinnen der SV Hohenacker-Neustadt ihre erste komplette Saison in der Baden-Württemberg-Oberliga beendet. Das Spiel um Platz vier ging gegen die Gästemannschaft der HSG Strohgäu mit 24:25 verloren. Die SV Hohenacker-Neustadt belegt in der Abschlusstabelle der BW-Oberliga den fünften Rang.

Das Team fand in der Gemeindehalle Hohenacker gut in die Partie und führte schnell mit 3:1. Nun kam die HSG Strohgäu in Fahrt und drehte das