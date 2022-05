Frauen des SV Hegnach holen erneut den Fußball-Verbandspokal

(alr). Vor großer Zuschauerkulisse haben die Regionalliga-Fußballerinnen des SV Hegnach ihren Titel als Verbandspokalsieger verteidigt. Auf heimischem Rasen besiegte der SVH vor stimmungsvoller Kulisse im Finale den klassentieferen TSV Tettnang mit 3:0 (1:0).

Gegen die kompakt spielenden Gäste dauerte es bis zur 22. Minute, bis die erste Torchance zu sehen war. Nach einer Hereingabe von Silvana Arcangioli war die Tettnanger Torspielerin Selina Gamper knapp vor Gina Rilling am Ball. Bei weiteren Chancen von Sara Reichel und Arcangioli war erneut Gamper zur Stelle.

Balaj trifft in ihrem letzten Spiel

In der 30. Minute flankte Rilling nach einer Ecke hoch in den Strafraum. Ilire Balaj stand in ihrem letzten Spiel für den SV Hegnach am zweiten Pfosten goldrichtig und staubte zum 1:0 ab. In der 44. Minute verfehlte Arcangioli mit einem Heber gegen die herauseilende Gamper das Tor.

Auch nach der Pause machten beide Fanlager lautstark Stimmung. In der 51. Minute klärte der TSV nach einem Querpass von Rilling gerade noch vor Arcangioli zur Ecke. Erneut Arcangioli kurvte nach einem Pass von Amelie Schwahn in den Strafraum, doch Arcangiolis Schuss ging knapp übers Tor.

SVH hofft auf ein attraktives Los

In der 72. Minute startete Rilling nach einem Zuspiel unaufhaltsam, behielt vor Gamper die Nerven und schoss zum erlösenden 2:0 ein. Nach einem Zuspiel von Arcangioli verfehlte Reichel knapp das Tettnanger Tor. Den 3:0-Endstand erzielte Sara Reichel nach einer Ecke von Rilling (78.).

Zum bereits vierten Mal erhielt die Kapitänin Sara Reichel den WFV-Pokal aus den Händen von Angelika Fioranelli-Petersohn, der Vorsitzenden im Ausschuss Frauen- und Mädchenfußball beim WFV.

Zugleich qualifizierte sich der SV Hegnach für die erste Runde im DFB-Pokal am 21. August – und hofft auf ein attraktives Los.

SV Hegnach: Langwisch, Kochkach, Gajewski, Balaj (84. Heidt), Koch (83. Demir), Bendfeld, Schwahn, G. Castor (56. Janischowsky), Arcangioli, Rilling, Reichel.