(twa). Der FSV Waiblingen führt nach dem 4:0-Erfolg gegen den SC Korb nun die Tabelle in der Fußball-Bezirksliga alleine an. Im Verfolgerduell trennten sich der TSV Nellmersbach und die SG Oppenweiler-Strümpfelbach mit 2:2. In der Kreisliga A 1 liegt der SV Breuningsweiler mit vier Punkten Polster an der Spitze. In der A 2 setzten sich die Favoriten durch.

Bezirksliga. Der FSV Waiblingen ist der Sieger des 15. Spieltags. Das 4:0 gegen den SC Korb hört sich zwar