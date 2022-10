FSV Waiblingen - SG Schorndorf: Duell der Zimmermann-Brüder in der Bezirksliga

„Verlieren tut von uns keiner gern“, da sind sich Marcel und Marvin Zimmermann einig. Und wahrscheinlich in diesem bevorstehenden Duell noch weniger. Ein Duell, das es in sich hat. Es ist nicht nur das Topspiel der Fußball-Bezirksliga, wenn der Erste beim Dritten zu Gast ist. Es ist auch ein Duell zweier Brüder. Ein Duell, nach dem sich die Brüder die Hände reiben.

„Es ist das erste Mal, dass wir aufeinandertreffen“, beginnt der 28-Jährige zu erzählen. Lieber wäre es beiden, sie würden gemeinsam für eine Mannschaft kicken - sagen sie. So ganz glauben will man es aber nicht. Denn beide sind heiß darauf, dem anderen am Ende die lange Nase zu zeigen.

Die Feuerprobe hat Marvin Zimmermann mit der SG Schorndorf für sich entschieden. Im Pokalspiel am Mittwochabend entschied nach 120 Minuten das Elfmeterschießen. Mit 6:5 kegelte die SG Waiblingen aus dem Bezirkspokal. Ist das ein Warnschuss? Oder ist der FSV nun erst recht angefixt?

Ein bisschen ärgern und den anderen aus der Reserve locken

„Ich weiß auf jeden Fall, wie man Marvin schnell aus der Reserve lockt“, sagt der große Bruder und grinst vor sich hin. „Das stimmt, das könnte schwierig werden“, stimmt ihm sein 23-jähriger Bruder zu. Den anderen so richtig ärgern auf dem Platz? Selbstverständlich. „Seine Laufarbeit ist nicht die stärkste“, weiß Marvin über seinen Bruder zu sagen. „Dafür ist er abschlussstark.“ Marcel Zimmermann ist Angreifer beim FSV Waiblingen, war vergangene Saison Torschützenkönig (35 Tore in 20 Spielen) und ist auch diese Saison wieder auf gutem Weg dorthin (14 Tore in sieben Spielen). Eine Bilanz, die sich sehen lassen kann, die aber sein jüngerer Bruder am Sonntag nicht einfach akzeptieren wird. „Marvin ist technisch sehr stark“, weiß der Waiblinger Stürmer. „Seine Arbeit mit dem Ball ist gut, gegen den Ball gibt’s noch Verbesserungspotenzial.“

Motivation und Ehrgeiz

Etwas Sorgen macht Marcel Zimmermann gerade seine Fitness. Mit einer Verletzung ist der 28-Jährige in die Saison gestartet, die Vorbereitung fiel flach. Wegen seines Jobs als Polizist in Fellbach kann er nicht konsequent jedes Training mitnehmen. „Aber ich will zeigen, dass ich Tore schießen kann.“

Beide sind motiviert, beide ehrgeizig. Besonders heiß darauf, seinem Bruder eins auszuwischen ist der 23-Jährige, der in Schorndorf die Position des offensiven Mittelfeldspielers innehat. „Unserer Mutter wäre es am liebsten, es verletzt sich keiner und es gäbe am Ende ein Unentschieden“, Marcel Zimmermann lacht. „Sie sagt uns jetzt schon, wir sollen keinen Blödsinn machen“, ergänzt Marvin lächelnd.

Ein gutes Verhältnis neben dem Platz, ehrgeizige Spieler auf dem Platz

Mit einem Unentschieden könnten sich die beiden wahrscheinlich nicht unbedingt anfreunden. „Wir können das Spiel gewinnen, weil wir Qualität in der Mannschaft haben. Die müssen wir am Sonntag auf den Platz bringen und Mentalität zeigen“, so Marvin Zimmermann über einen Sieg der SG Schorndorf. Doch was könnte den FSV Waiblingen zum Sieger des Spieltags machen? „Wir sind eine Mannschaft, die defensiv gut steht und immer wieder für Tore gut ist. Die Kleinigkeiten werden entscheiden.“ Am Ende, da sind sie sich einig, gewinnt der, der es mehr will und der an diesem Tag in der besseren Form ist.

Das Brüderduell werden sich wohl einige Familienmitglieder nicht entgehen lassen. Schließlich gibt’s kaum einen, der in dieser Familie nicht kickt. „Unser Vater, Cousins, Cousine, Opa hat glaube ich mal mit Klinsi trainiert“, Marvin Zimmermann überlegt. Die Cousins Keven (SC Freiburg) und Niko Schlotterbeck (Borussia Dortmund) mischen die Bundesliga auf. „Die wollten zu unserem Spiel am Sonntag eigentlich auch kommen, aber haben selber Spiele.“

"Wir sind positiv fußballverrückt"

Tennis werde in der Familie noch gespielt, aber lange nicht mit der Leidenschaft, wie es beim Fußball der Fall ist. „Wir sind positiv fußballverrückt“, beschreibt es der Ältere. „An Weihnachten geht es bei uns 30 Minuten um Weihnachten und den restlichen Abend um Fußball“, erzählt der 23-Jährige.

Ein Leben ohne Fußball? Für die zwei unvorstellbar. Gekickt wurde bei den Zimmermanns schon immer. Ob im Wohnzimmer mit dem Tennisball, draußen auf der Wiese oder als erste offizielle Station bei der SG Weinstadt. Für Marcel Zimmermann ging’s dann zum SC Freiburg, den Stuttgarter Kickers, über Reutlingen und die SGV Freiberg zur TSG Backnang. Nach fast zwei Jahren Pause fehlte ihm der Fußball, das Mannschaftsgefüge, die Zeit in der Kabine und auf dem Feld. Das fand er 2019 beim FSV Waiblingen: „Heute habe ich einfach Spaß am Fußball.“

Sein jüngerer Bruder, der gerade seine Ausbildung zum Automobilkaufmann absolviert, machte Station bei den Stuttgarter Kickers, 1860 München, dann in der Zweiten von Hannover 96. Über die TSG Backnang ging’s zum SV Fellbach und zu Beginn dieser Saison nach Schorndorf. Mit der Bezirksliga und der SG hat er sich längst angefreundet: „Ich hatte von Anfang an ein gutes Gefühl bei der SG. Das ist eine Mannschaft mit Ambitionen, in der die Qualität stimmt und der Teamgedanke stimmt.“ Der Spaß am Fußball, sagt er, sei das Beste, was es gibt.