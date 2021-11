(twa). Am 13. Spieltag der Fußball-Bezirksliga hat der FSV Waiblingen seine Tabellenführung mit der 1:4-Niederlage gegen die SG Schorndorf an die SG Oppenweiler/Strümpfelbach verloren. Im Spitzenspiel der Kreisliga A 1 zwischen dem Tabellenführer SV Breuningsweiler II und der SG Weinstadt gab’s keinen Sieger, dadurch rückte der Dritte TSV Schlechtbach gefährlich nahe. In der Kreisliga A 2 fanden lediglich drei Spiele von acht Begegnungen statt.

Bezirksliga. Im mit