(twa). Keine Veränderungen hat es gegeben an der Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga und den beiden Kreisligen. Der Bezirksliga-Tabellenführer FSV Waiblingen gewann in Unterzahl mit 2:1 beim TSV Sulzbach-Laufen, in der Kreisliga A 2 hielt sich der FSV Weiler zum Stein beim 3:2 gegen den TSV Rudersberg schadlos.

Bezirksliga. Nach 55 Minuten hatte der FSV Waiblingen in Sulzbach-Laufen mit 1:2 im Hintertreffen gelegen und zu diesem Zeitpunkt wegen der Roten Karte