Fußball am Wochenende: Am letzten Spieltag fällt die Entscheidung

In den Fußball-Kreisligen A1 und A2 bleibt es spannend bis zum Schluss. Noch kein Team kann sich in Sicherheit wägen, sondern muss bis zum letzten Spieltag um die Meisterschaft zittern. In der Kreisliga A2 treffen sich die beiden Topteams zum entscheidenden Spitzenspiel.

Bezirksliga. In der Bezirksliga sind die Rollen verteilt: Die SG Oppenweiler-Strümpfelbach feierte bereits am vorletzten Spieltag ihre Meisterschaft, der FSV Waiblingen wird die Relegation in die Landesliga antreten und am Sonntag den SSV Steinach-Reichenbach empfangen. Die SG Schorndorf auf Rang drei hat ihre Chance auf den Aufstieg verspielt, zum Abschluss empfängt die SG den SC Korb.

Auch in der unteren Tabellenhälfte sind die Absteiger klar. Im Kellerduell treffen der Grosse Alexander Backnang und der TV Weiler aufeinander. Doch beide Teams haben keine Chance mehr auf den Klassenerhalt. Auch der Relegationsplatz ist klar verteilt: an den VfR Murrhardt. Doch die müssen zittern. Sollte es in der Landesliga tatsächlich drei Absteiger aus dem Rems-Murr-Kreis geben, könnte es eng werden für das Team von Trainer Timo Schmied, das in Winterbach zu Gast sein wird. Absteiger Hößlinswart bekommt es mit dem Meister zu tun.

Eine für Zuschauer ansehnliche Partie könnte es beim TSV Nellmersbach geben, denn dort gastiert der SV Unterweissach.

Kreisliga A1. Nachdem Iraklis Waiblingen seine Meldung für diese Saison zurückgezogen hat, beendet der SV Breuningsweiler II den letzten Spieltag zwar ohne Duell, dafür aber mit drei weiteren Punkten auf dem Konto. Nun hat die SG Weinstadt, die die SV Remshalden II empfängt, die Möglichkeit, mit einem Sieg den Sack zuzumachen, an die Spitze der Kreisliga A1 zu klettern und den SV Breuningsweiler II auf den Relegationsplatz zu verweisen.

Im Kampf gegen den Abstieg hat der TSV Leutenbach im Spiel gegen Haubersbronn noch die Möglichkeit, sich vom Relegationsplatz zu befreien. Das und die Folge, dass sie dann in die Relegation müssen, will die Zweite des TSV Schwaikheim zu Hause gegen den SSV Steinach-Reichenbach verhindern.

Kreisliga A2. Nervenkitzel bis zum Schluss: Im absoluten Topspiel empfängt der Tabellenführer Weiler zum Stein seinen Verfolger aus Kleinaspach. Wer dieses Spiel gewinnt, wird Meister und feiert den direkten Aufstieg.

Ebenfalls ein Auge auf den Aufstieg geworfen hat der TSV Rudersberg, der in Kirchberg ran muss und dort unbedingt punkten will. Denn die Rudersberger haben ihr Glück selbst in der Hand und drei Punkte würden die Relegation bedeuten. Patzen aber Rudersberg und Kleinaspach schnappt sich bei einem Sieg über den SV Steinbach II der SV Allmersbach II noch die Relegation.

Die Abstiegsplätze der Liga sind klar verteilt: Für den FC Viktoria Backnang, die zweiten Mannschaften aus Oppenweiler und Kaisersbach ist Schluss, der TSV Oberbrüden muss sich in der Relegation beweisen.