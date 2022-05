Fußball-Kreisliga A2: Vier Teams ringen um Meisterschaft und Aufstieg

Heiß her geht es am Sonntag in der Fußball-Kreisliga A 2. Vier Teams streiten sich noch um Meisterschaft und Aufstieg. Auch in der Kreisliga A 1 kommen Zuschauer beim Topspiel auf ihre Kosten, wenn die SG Weinstadt den SV Breuningsweiler empfängt. Und in der Bezirksliga hofft der FSV Waiblingen auf Patzer der SG Oppenweiler-Strümpfelbach.

Bezirksliga. Im Rennen um den Aufstieg in die Landesliga hat sich der FSV Waiblingen in den vergangenen Spieltagen etwas die Butter vom Brot nehmen lassen, die SG Oppenweiler-Strümpfelbach ist nun fünf Punkte voraus und kein bisschen müde. Gleich auf zwei Patzer zu hoffen ist eher unwahrscheinlich bei der starken Form, in der die SG gerade ist. Für eine Niederlage des Primus kann am Wochenende der SV Fellbach II sorgen, der momentan auf Rang sieben steht. Mit einem Sieg wäre die Zweite des Verbandsligisten wieder vorne mit dabei. Mit zehn Punkten Abstand auf die SV Remshalden muss der FSV nicht um seine Relegation bangen. Am Sonntag geht’s für den Zweiten zum Vierten, der SG Schorndorf, die punktgleich mit den Remshaldenern dasteht.

VfR Murrhardt verteidigt Relegation

Den Abstieg machen vier Mannschaften unter sich aus, wobei der VfR Murrhardt mit sechs Punkten Vorsprung vor den sicheren Abstiegsplätzen auf dem Relegationsplatz steht. Doch der VfR bekommt es nun mit dem Großen Alexander Backnang zu tun. Und der wird alles daransetzen, in die Relegation zu kommen, war er doch lange Zeit mit dem VfR gleichauf.

Kreisliga A 1. Zum absoluten Topspiel der Liga empfängt Verfolger SG Weinstadt den Tabellenprimus SV Breuningsweiler II. Mit einem Sieg gegen die Zweite aus Waiblingen könnten sich die Schwaikheimer vom Relegationsplatz retten, es sei denn, der TSV Leutenbach gewinnt gegen die Gäste aus Stetten. Ein weiteres Topspiel findet in Urbach statt, wenn der Dritte, VfR Birkmannsweiler, beim Fünften zu Gast ist.

Kreisliga A 2. Spannender könnte eine Saison sich zum Ende hin kaum gestalten. Vier Teams ringen um die Meisterschaft und den Aufstieg in die Bezirksliga. Während der FSV Weiler zum Stein (62 Punkte) die ganz klare Führung aus der Hand gegeben hat, haben andere ihre Chance genutzt und den Abstand schrumpfen lassen. So steht der SV Allmersbach punktgleich auf Rang zwei. Die SPVGG Kleinaspach lauert dahinter mit nur einem Punkt Abstand, und der TSV Rudersberg mischt mit 60 Punkten ebenso mit. Ganz einfach wird’s für keines der Teams. So empfängt der FSV Althütte, Kleinaspach ist beim TSC Murrhardt und Rudersberg beim FC Oberrot zu Gast. Allein der SVA II bekommt es im Duell der Landesligavertretungen mit dem SV Kaisersbach II und damit einem Abstiegskandidaten zu tun.