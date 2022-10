Fußball-Landesliga: Breuningsweiler vs. Allmersbach - Derby unter Flutlicht

Patzen die Stuttgarter Kickers am Freitagabend beim Göppinger SV, könnte die SG Sonnenhof Großaspach mit einem Sieg in Reutlingen wieder an die Spitze der Fußball-Oberliga. In der Verbandsliga marschiert Fellbach nun punktgleich ganz vorne mit und der Spieltag in der Landesliga wird eröffnet von einem Rems-Murr-Derby unter Flutlicht.

Oberliga. SSV Reutlingen (8. Platz, 17 Punkte) - SG Sonnenhof Großaspach (2. Platz, 26 Punkte/Samstag, 15.30 Uhr). Die SG Sonnenhof Großaspach hat abgeliefert. Letzte Woche im Topspiel gegen den Göppinger SV. 2:0 hieß es am Ende und wieder Platz zwei der Oberligatabelle. Damit ist die SG wieder der erste Kickers-Verfolger. Drei Punkte trennen die beiden. Reutlingen hingegen kam am vergangenen Samstag nicht über ein 1:1-Remis gegen den Elften aus Villingen hinaus. Davor hatten die Reutlinger eine deutliche Niederlage in Göppingen (1:4) einzustecken.

ATSV Mutschelbach (5. Platz, 19 Punkte) - TSG Backnang (16. Platz, 11 Punkte/Samstag, 15.30). Sieben Niederlagen hatten die Backnanger in den bisher zwölf Spieltagen zu verkraften, eine davon vergangene Woche gegen den FV Ravensburg. So richtig will die TSG nicht in Gang kommen, ihren ersten Auswärtserfolg holten sie am elften Spieltag. Eine Bilanz von 18 Treffern ist im Vergleich nicht allzu schlecht, die 29 Gegentore tun der TSG mehr weh und verweisen die Etzwiesenelf auf Rang 16. Die Mannschaft braucht die Punkte dringend, um sich nicht endgültig ins Abseits zu bugsieren.

Verbandsliga. FV Biberach (10. Platz, 16 Punkte) - SV Fellbach (3. Platz, 22 Punkte/Samstag, 15.30 Uhr). Mit zwei Siegen gegen die Favoriten der Liga im Gepäck reist der SV Fellbach nach Biberach. Zwei wichtige Siege, welche die Fellbacher auf Rang drei katapultierten. Mit 22 Punkten nach elf Spieltagen steht der SVF nun punktgleich mit den ersten beiden Teams aus Leinfelden-Echterdingen und Ilshofen. Mit breiter Brust und ausreichend Selbstbewusstsein kann die Elf von Mario Marinic am Samstag bei den Oberschwaben auflaufen. Aufpassen müssen die Fellbacher trotzdem, denn Biberach schießt gerne Tore, bisher waren es 25 an der Zahl.

Landesliga. SV Breuningsweiler (6. Platz, 18 Punkte) - SV Allmersbach (15. Platz, 11 Punkte/Freitag, 19.30 Uhr). Im Flutlichtderby eröffnen die SVs aus Breuningsweiler und Allmersbach den zwölften Spieltag. Der SV Breuningsweiler steht an Rang sechs als bestes Team des Rems-Murr-Kreises, der SV Allmersbach tut sich etwas schwerer. Dass die beiden Mannschaften zwar neun Plätze, aber nur sieben Punkte trennen, zeigt, wie eng es in der Liga zugeht. Dass der SVA durchaus Fußball spielen kann, hat er mit den zwei Unentschieden gegen die beiden Absteiger aus Neckarrems und Crailsheim gezeigt sowie mit dem 4:1-Sieg gegen Germania Bietigheim.

TSV Heimerdingen (5. Platz, 18 Punkte) - TV Oeffingen (17. Platz, 6 Punkte/Sonntag, 15 Uhr). Eine ganz schwierige Aufgabe steht dem TV Oeffingen bevor. Es geht zu Verbandsligaabsteiger TSV Heimerdingen. Mit erst einem Sieg bislang steht der TV Oeffingen auf dem vorletzten Platz. Trainer Haris Krak spricht nach insgesamt sieben Niederlagen in elf Spielen von der „Negativspirale“, der TVOe bringt sein Können nicht auf den Platz. Da ist ein Gegner wie Heimerdingen nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.

SV Kaisersbach (7. Platz, 16 Punkte) - Aramäer Heilbronn (8. Platz, 15 Punkte/Sonntag, 15 Uhr). Im direkten Duell tritt Aramäer Heilbronn beim SV Kaisersbach an. Die beiden Teams trennt gerade mal ein Punkt. Mit einem Sieg könnte Kaisersbach auch an Breuningsweiler vorbeiziehen. Doch dass der Bezirksligaaufsteiger nicht zu unterschätzen ist, bekam auch der SV Breuningsweiler zu spüren, der über ein 3:3-Unentschieden nicht hinauskam.

VfR Heilbronn (4. Platz, 21 Punkte) - SG Oppenweiler-Strümpfelbach (16. Platz, 10 Punkte/Sonntag, 15 Uhr). Die SG Oppenweiler-Strümpfelbach tut sich als Aufsteiger nicht ganz so leicht in der Landesliga und trifft jetzt auf einen Bezirksligaaufsteiger, der sich in der Liga bislang ganz wohlzufühlen scheint. Der VfR Heilbronn verlor von elf Spielen gerade einmal zwei, die SGOS wartet seit fünf Spielen auf Zählbares. Mit einem Sieg könnte sich das Team aus Oppenweiler wieder etwas stabilisieren und verhindern, dass sich die SGOS im hinteren Tabellendrittel einnistet.