Zuletzt hatte bei einigen Vereinen noch Unsicherheit geherrscht, in welchem Modus die Saison in der Fußball-Landesliga gespielt wird. Nun steht fest: Die Spielzeit beginnt am 7./8. August und wird ganz normal mit Vor- und Rückrunde ausgetragen – wenn es die Pandemie zulässt.

Unsicherheit noch vor wenigen Tagen

Toni Guaggenti, Trainer beim SV Breuningsweiler, hatte in dieser Zeitung vor kurzem kritisiert, nicht schnell und vor allem nicht eindeutig genug vom Württembergischen