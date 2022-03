Irgendwie will es gerade nicht so recht laufen beim TSV Schwaikheim. Irgendwie scheint momentan der Wurm drin zu sein. Seit 24. Oktober hat der Fußball-Landesligist keinen Sieg mehr eingefahren, in den fünf Spielen seit der Winterpause zwei Tore geschossen.

„Die Tabelle lügt nicht“, beginnt Simon Hieber. Dass es nicht läuft, hängt von verschiedenen Faktoren ab, weiß der Abteilungsleiter und Co-Trainer. „Wir tun uns im Toreschießen schwer“, beginnt er. In 22 Spielen 23 Tore lautet die