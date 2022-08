Fußball-Landesliga: TV Oeffingen ist heiß auf schnelle Punkte

Dass diese Mannschaft nicht schwächer ist als jene der letzten Saison, davon ist Haris Krak überzeugt. Der Trainer führte den TV Oeffingen im Jahr 2015 in die Fußball-Landesliga und hält sie seitdem konstant an Ort und Stelle.

Denkt er an die vergangene Saison, denkt er an eine, „in der nicht alles gut, aber auch nicht alles schlecht war“. Die vielen Gegentore (72) sind dem Trainer ein Dorn im Auge, das soll nun auf jeden Fall besser werden. „Wir haben speziell auf die Defensive ein besonderes Auge geworfen“, so Krak.

Schon während der Vorbereitung habe er da gute Fortschritte gesehen. Auch wenn derzeit die Mannschaften mit den ersten Verletzten und Urlaubszeit zu kämpfen haben, ist Krak zufrieden: „Wir haben durchgezogen, was wir wollten.“ Die Entwicklung sei aber längst nicht abgeschlossen, schließlich zeigt sich die wahre Form erst beim ersten Punktspiel.

Der Kampf gegen Gegentore

Fünf Vorbereitungs- und zwei Verbandspokalspiele hat der TV Oeffingen absolviert. Dabei hat Krak bereits die ersten Umstellungen vorgenommen, ausprobiert. Auch da wurde deutlich: „Wir müssen darum kämpfen, keine Tore zu bekommen. Die Offensivpower haben wir, aber in der Defensive müssen wir noch arbeiten.“ Keine Leichtsinnigkeiten, kein Übermut.

Nur wenig Erholung hatten die Spieler zwischen Saisonabschluss und Vorbereitung. Die kurze Pause sei gar nicht so schlecht aus Trainersicht, betrachte man die Kondition der Spieler, und Krak entschied sich, mehr ins Taktische zu gehen. Das sei bei einem solchen Umbruch, den der TV Oeffingen zu dieser Saison erlebt, äußerst wichtig. Zwölf Zugänge muss der Trainer in die Mannschaft integrieren, mit zwölf Neuen einen Weg finden, die Spielphilosophie in die Köpfe zu bringen. Doch alle zwölf mussten erst einmal am Coach vorbei, der mit jedem vorab Gespräche führte. „Neben dem fußballerischen Talent schaue ich nach den Ansichten des Spielers, seinem Charakter und ob er zur Mannschaft passt“, so Krak. Dabei verlasse er sich voll auf sein Gefühl. „Das kann einen hin und wieder täuschen, aber zwölfmal lag ich sicher nicht daneben.“ Der Trainer nimmt's mit Humor und trotzdem wählt er bedacht, denn: „Wenn es sportlich mal nicht so läuft, dann geht's nur übers Team.“ Aber elf Freunde allein bringen in der Landesliga auch nichts, die fußballerische Qualität muss stimmen. Und die stimme. „Wir haben jede Position doppelt besetzt, haben die Qualität in der Breite, erfahrene Spieler, die heiß auf die Liga sind, und junge Spieler, die hungrig sind.“ Jetzt gilt es nur noch, die Spielphilosophie so auf den Platz zu bringen, wie sich das Mannschaft und Trainer vorstellen.

Hinten zu lieb

Keine leichte Aufgabe, stellt der Trainer doch hohe Anforderungen an sein Team. Ballbesitz, hoch stehen, schnelles Umschalten, viele Abschlüsse. „Dass wir so auch Tore kriegen, ist klar“, so Krak. „Aber wenn wir immer eins mehr schießen, ist mir das egal.“ In der Defensive fehlt es noch an Zweikampfhärte, an Cleverness. „Wir sind im hinteren Bereich zu lieb“, stellt der 42-Jährige fest.

Nach sich schauen, dem Spiel seinen eigenen Stempel aufdrücken, so schnell wie möglich Punkte sammeln. Ziele, die sich der TV Oeffingen vorgenommen hat für diese Saison. Denn, wie der Coach betont: „Das ist eine sehr starke Liga.“ Eine verrückte Liga mit sechs Absteigern. „Die ersten beiden kämpfen um Platz eins und zwei, der Rest spielt gegen den Abstieg.“ Krak erinnert sich nur allzu gut an die vergangene Saison, als gegen Ende noch einmal alles umgeworfen wurde und Oeffingen mit 51 Punkten gerade so den sicheren Ligaerhalt feiern konnte.

Ziel: Platz vier bis acht

Dieses Mal ist der Klassenerhalt das Minimalziel, Krak sieht seine Mannschaft, wenn sie den Umbruch gut schafft, im vorderen Mittelfeld: Platz vier bis acht.

Große Anwärter auf den Aufstieg sind wieder Türkspor Neckarsulm, der VfR Heilbronn oder der TSV Crailsheim.

Los geht es für den TV Oeffingen am kommenden Sonntag. Zu Hause. Mit einem Rems-Murr-Duell. Gegen einen Aufsteiger. Zu Gast ist um 15 Uhr die SG Oppenweiler-Strümpfelbach. „Aufsteiger haben wir nie gerne am Anfang. Sie bringen viel Euphorie mit und das kann einen in einen Rausch bringen.“ Trotzdem warnt Krak: „Die Landesliga ist etwas ganz anderes.“ Auf den Liganeuling hat sich der Oeffinger Trainer bereits vorbereitet und sich Spiele des Gegners angeschaut. „Eine erfrischende Mannschaft, eine schnelle, agile Mannschaft, die nicht zu unterschätzen ist.“

"Ich will nicht lange abwarten, ich will punkten"

Die Herausforderung will der Coach endlich annehmen, ist aber auch davon überzeugt, dass Oppenweiler durchaus zu schlagen ist. „Wir spielen zu Hause, da sind wir stark. Erst einmal schauen wir nach uns und wir werden uns ins Zeug legen.“ Abschließend macht er deutlich: „Ich will nicht lange abwarten. Ich will punkten.“

Kader: Tor: Mario Peric, Max Holzwart; Abwehr: Justin Bren, Mircea Mailat, Myrdon Gorica, Fabian Kolb, Simon Di Romualdo, Laurent Hashani, Justin Körner; Mittelfeld: Mario Mutic, Mandip Singh, Konstandinos Kotsoglu, Rifaat Al Shammaa, Robert Feik, Denis Chirivi, Alexander Grau, Georgios Liakas, Pascal Hempel; Sturm: Aristidis Perhanidis, Alen Rogosic, Tolunay Vitir, Naoufel Jaouadi, Faton Sylaj, Robin Angrisani, Domenico Russo; Haris Krak (Trainer).

Zugänge: Max Holzwarth (eigene A-Jugend), Pascal Hempel (eigene A-Jugend), Robin Angrisani (eigene A-Jugend), Konstandinos Kotsoglu (GFV Ermis Metanastis Stuttgart), Rifaat Al Shammaa (TSV Schornbach), Robert Feik (SV Germania Bietigheim), Denis Chirivi (TV Pflugfelden), Simon Di Romualdo (SV Böblingen), Alexander Grau (TSV Heimerdingen), Aristidis Perhanidis (SV Fellbach), Laurent Hashani (SV Fellbach), Georgios Liakas (VfR Aalen), Justin Körner (SG Sonnenhof Großaspach), Naoufel Jaouadi (SG Weinstadt).

Abgänge: Alessio Pirello (Monroe College New York), Florian Frenkel (VfR Sersheim), Denis Krak (FC Sarajevo Stuttgart), Diar Shammak (SV Rot), Theofilios Jan Orfandis (SV Waldhausen), Drago Durevic (Favoritner AC), Eldin Sadjkovic (TSV Weilimdorf), Selvin Sadjkovic (vereinslos), Michael Henneh (TSV Heimerdingen), Bünjamin Babuscu (Ziel unbekannt), Antonio Maymona (Türkspor Stuttgart), Michael Schick (vereinslos), Fahim Shahed (Ziel unbekannt), Luis Felipe Guedes Ribeiro (1. FC Bruchsal), Elias Tweneboa (Ziel unbekannt), Burak Yalman (SG Weinstadt).